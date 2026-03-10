Joves i estudiant a l’estranger
Joves estudiants, joves andorrans vivint a l’estranger i joves interessats en política. Un trinomi que, a primer cop d’ull, pot semblar difícil de conjugar, però que ha quedat demostrat que és possible. Els joves andorrans que estudiem fora tenim neguits i preguntes vinculades al nostre futur, que també és el futur del país. I per això vam omplir la sala magna de la Universitat Abat Oliba CEU el 20 de febrer passat, en una iniciativa que va néixer des de l’European Law Students’ Association de Barcelona (l’ELSA, organització que actualment presideixo). Sota el títol Andorra i la Unió Europea: anàlisi jurídica i política de l’Acord d’associació, vam reunir més de 200 persones, superant les previsions inicials. Totes elles van poder tenir una aproximació teòrica del que suposaria per a Andorra ser un estat associat a la UE, per part dels qui han estat presents en el procés negociador: el cap de Govern, Xavier Espot, i el secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba.
L’organització de l’acte va recaure íntegrament en estudiants universitaris: la Cèlia Moreno (secretària general de l’ELSA), la Martina Nadal (membre d’Atenea, organització dedicada a l’estudi de la geopolítica, de la qual també formo part) i jo. Vam coordinar tot el procés. Ens vam encarregar de contactar amb el Govern andorrà, de fer de pont amb la universitat per disposar dels recursos necessaris per celebrar el col·loqui…
Estem molt satisfets amb com va anar l’acte, com també amb l’acollida que va rebre. Demostra que, malgrat ser temes complicats, tècnics i que no tenen vinculació explícita en el dia a dia dels joves, generen debat. Va quedar demostrat també a través de les qüestions que van plantejar els assistents en acabar la intervenció d’Espot i Riba. Van girar al tomb de la fiscalitat, les implicacions de l’acord per al sector bancari i el manteniment de FEDA i Andorra Telecom, entre d’altres.
Amb el bon feedback rebut i les facilitats del Govern, no ens volem aturar: volem fer un pas més i organitzar actes similars en altres universitats en diferents indrets, novament adreçats a joves estudiants, on l’interès està garantit.