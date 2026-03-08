Bon vent, onlyfaners!
A finals de març de l’any passat vaig escriure en aquesta mateixa tribuna La nova Andorra de l’OnlyFans, on advertia que havia arribat l’hora de decidir, com a ciutadans adults i informats, si estàvem disposats a convertir-nos en la Txèquia o l’Hongria del sud d’Europa. Afortunadament, el Govern ha decidit posar fil a l’agulla i aquestes plataformes seran considerades prostitució digital, com el que són. Negar que OnlyFans, Fanvue, Fansly i un llarg etcètera són la porta d’entrada a la prostitució “real” és no voler entendre com funciona de veritat aquest món.
La indústria de la pornografia té algunes característiques clares i perverses: més enllà de les “actrius i actors”, compta amb professionals de les lleis i la fiscalitat (que aquí sabem bé qui són) que es preocupen de complir la legislació al màxim per dissimular el que hi ha al darrere. Parlem de drogues, tracta, xantatges, violència, blanqueig, corrupció de menors i un llarg etcètera de delictes, a escala global.
No parlem de moral, que pertany a cadascú i a casa seva; parlem d’interessos, d’interessos de país i de quin model d’Andorra volem construir. Em costa creure que, per desestacionalitzar el turisme, l’estratègia hagi de ser apostar per un sector en què s’exploten persones, en nom d’una suposada llibertat d’empresa. Si la indústria de la pornografia i la prostitució digital arrelés a Andorra, el mal reputacional i social seria profund i difícil de revertir.
Alguns repetiran que això és posar portes al camp i que no es pot evitar que una persona obri una pàgina d’OnlyFans. Tampoc es pot evitar que un conductor es passi un semàfor en vermell, però, tanmateix, això es considera una infracció a la qual correspon una sanció. Que Andorra deixi de ser un santuari per a aquesta indústria perversa, que ja començava a fer-se notar, no és cap caprici: considerar-la delicte és un pas de gegant per protegir la nostra societat i, sobretot, el nostre jovent.
I a tots aquells que havien aprofitat una esquerda en la nostra legislació per instal·lar-hi els seus bordells digitals: millor cridar-se al silenci i tancar la porta en sortir.