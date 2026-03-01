Igualtat, debat i rigor
Estem davant d’una joventut més masclista? Aquest ha estat el tema de la Lliga de Debat, competició d’oratòria que enfronta els equips dels centres de batxillerat de tots els sistemes educatius d’Andorra. La competició, que des de fa tres anys té lloc al Consell General, obliga els equips a fer com a mínim un debat a favor i un en contra, i això provoca que s’allunyin de posicions absolutes i hagin de fer un exercici per comprendre els matisos de les posicions relatives, que és on té sentit el debat. Aquest és un exercici complex però summament educatiu, com també ho és que la dinàmica de la competició porta els alumnes a haver de centrar-se no només en els arguments propis sinó a entendre els dels contraris, primer per discutir-los però alhora també per aprendre’n, tenint en compte que després han d’intercanviar els papers. Escoltar activament i entendre els contrincants és una part educativa de la feina, però abans els equips han fet molta altra feina, tant o més necessària avui dia: han fet recerca de dades i informació, han hagut de verificar les fonts i a partir d’aquí elaborar una tesi per respondre a la qüestió plantejada a favor i en contra i construir un argumentari coherent, alhora que han de practicar elements propis de la dialèctica com són la retòrica i l’eloqüència, sense descuidar la dicció, la formalitat i la posada en escena. El rigor i el pensament crític es combinen en aquesta lliga amb l’empatia, la comprensió de la diferència i la convivència cordial, qualitats imprescindibles per exercir una ciutadania responsable en societats complexes. Després d’escoltar tots els debats, em sento més optimista i esperançat respecte al futur no només per la qualitat de les discussions sinó també, i sobretot, perquè els joves han sabut defensar millor que no ens trobem davant d’una joventut més masclista: parafrasejant el que s’ha dit en alguns dels debats, els joves no són la causa del problema sinó una part de la seva solució. El guanyador de la nostra fase local té la sort i la responsabilitat de representar Andorra a la fase final, que aquest cop serà a Alacant, on haurà d’enfrontar-se als millors equips de batxillerat de les altres fases locals de totes les universitats catalanes i valencianes.