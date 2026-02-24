Més ambiciosos que mai als Jocs
La setmana passada, la delegació andorrana va posar el punt final a la participació en els Jocs Olímpics d’hivern de Milà-Cortina. L’expectació ha estat gran tota la competició, els hem seguit i vibrat amb les seves curses. Podem destacar la desena posició de Joan Verdú en gegant; la 21a posició de Xavi Cornella en eslàlom, el millor resultat de la història d’Andorra en homes, i la 24a posició de Jordina Caminal en descens, també el millor resultat femení de la història del país en aquesta disciplina. Gina del Rio, amb una 35a posició als 10 quilòmetres individuals en skating, també ha estat protagonista als Jocs. Sense oblidar-nos de Carla Mijares i Cande Moreno, ambdues afectades per lesions, així com Irineu Esteve, que no va arribar a debutar als Jocs en no trobar-se en condicions físiques òptimes. Quin balanç fem de la participació d’Andorra a Milà-Cortina? Des de la Federació Andorrana d’Esquí han parlat de “resultats molt bons”, malgrat moments agredolços, sobretot pel que fa a les lesions, i amb el repte de millorar en esquí de fons. Un balanç coherent, però que, a la vegada, diu molt del pas endavant que hem fet els darrers anys. Gràcies al treball de la federació, cos tècnic, famílies i Govern, estem aconseguint que es parli d’Andorra i s’ubiqui al món. Ja els Jocs del 2022 a Pequín, es va intuir aquest canvi de tendència i aquesta consolidació dels nostres esquiadors. L’objectiu per als pròxims Jocs –als Alps francesos, el 2030– podria ser perfectament consolidar els resultats d’aquest any i intentar tenir algun esportista en la disciplina d’esquí d’alpinisme (esquí de muntanya), ja que s’està treballant molt bé i crec que pot ser una opció molt real. Sabem que podem competir entre els millors, tenim ambició i és una projecció que ja no té aturador. De cara als pròxims Jocs i també per a la resta de competicions internacionals que disputarem, tenint en compte la joventut dels esquiadors i la força dels que pugen per darrere. Així doncs, comencem ja un nou cicle olímpic, tenim davant quatre anys de treball, esforç, sacrifici, plaer i a totes per al 2030! Sempre amb la il·lusió de poder representar i deixar el nostre país a cotes ben altes!