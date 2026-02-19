Telefèrics i altres invents
Tres veïns s’oposen al telefèric que no va enlloc, i ho dic amb sorna. No va enlloc perquè segueixo preguntant-me què carai fa el pont tibetà allà on és, i mai he entès per què no es va construir al Tibet, que és on hauria de ser per poder traspassar una vall perillosa on les persones tenen dificultats per creuar el riu o per les dificultats del terreny.
Aquí, l’única cosa que hem aconseguit és espatllar una mica més el paisatge, posar-hi ferro, alumini o el que faci falta perquè més turistes s’aturin a Canillo.
Ara sols ens falta el telefèric, de manera que el visitant hi pugui arribar, sobretot en hiverns com el d’aquest any que neva de veritat. Es tracta de vendre el conjunt, telefèric, pont i mirador i, si fa falta, per què no, un trenet de muntanya que uneixi les dues atraccions. Prenguin nota.
Des del meu punt de vista em sembla molt bé que tres veïns s’hi oposin. Desconec si la via de l’expropiació, que imagino faran servir les autoritats competents, els donarà alguns calés. En qualsevol cas, segur que no seran masses i m’atreveixo a pensar que no és per aquest motiu, sinó pel més elemental de tots: ja n’hi ha prou de tanta màquina i tanta ximpleria.
Del telefèric de Carroi, esperem que no es desperti el monstre, hem passat al de l’Armiana, per arribar a un pont que, a mi, cada vegada que el veig en foto, m’agafa una sensació desagradable i estranya, perquè, tot i que és una excel·lent obra d’enginyeria, no sé què hi pinta allà on és.
I encara que avui escrigui aquestes paraules, a la llarga, quasi segur que ens empassarem un nou telefèric, com també l’heliport ubicat en un paratge que no toca, altres telecadires que no van enlloc i miradors espectaculars que s’han construït per fer accessibles a tothom paisatges que abans calia guanyar-se amb una mica d’esforç.
Campi qui pugui. L’Andorra de les meravelles i les aberracions segueix creixent. Sols ens falta ressuscitar el telecabina d’Encamp a Engolasters, crear nous jardins i parcs de dinosaures, i altres animals tipus Juberri i xorrades per l’estil, i ja tindrem el paquet complet de Disney Andorra.