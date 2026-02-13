Les persones, primer
Tenim un hivern ben farcit de nevades copioses que han deixat uns gruixos de neu considerables, una situació poc habitual en aquestes dates de l’any actualment, però que ens recorden més les nevades de temps ençà, quan el normal a l’hivern era el que tenim ara.
Segons ens expliquen els entesos, aquest fenomen es deu a la combinació d’aire fred a l’alta muntanya, amb fluxos de llevant carregats de molta humitat, en un país de muntanyes altes, on la pluja es converteix en neu abundant.
Sigui com sigui, l’hivern és molt copiós en nevades i gruixos de neu, i amb ells, un munt de turistes provinents de totes les zones de la península, molts d’ells amb cotxes sense equipament bàsic per a la neu en cas de necessitat, i fins i tot algunes rengleres d’autocars sense ni tan sols unes simples cadenes o rodes de neu.
A causa d’aquestes nevades, s’han activat avisos adreçats als nostres vehicles amb l’obligació de portar rodes d’hivern i cadenes a la maleta per evitar tota mena d’accidents.
Els vehicles llevaneu, dels quals estem molt ben dotats a Andorra, no han parat de treballar dia rere dia des de primera hora del matí. Els nostres comuns han escampat saques i saques de sal per damunt de terres lliscants per evitar les relliscades, però, malauradament, no he trobat enlloc cap informació que recordi a tothom que s’ha d’anar ben equipat, amb calçat d’hivern preparat per a la neu.
El gel i la neu són un perill per a tothom, vagi ben o mal calçat, però estem veient moltes relliscades, amb lesions i trencadisses a l’esquena i traumatismes a cames, genolls i, fins i tot, al cap, que afecten tota mena de persones, turistes i no turistes, que porten un calçat no preparat per a l’hivern, amb una sola ben plana capaç de relliscar en qualsevol paviment.
Ens cal cuidar les persones abans que els cotxes, i de la mateixa manera que veiem recordatoris lumínics que el cotxe ha d’anar equipat, s’hauria de recordar abans a les persones que portin un calçat de muntanya que minimitzi el risc d’accidents per relliscada.