Fàstic
Els veus i sents fàstic, un fàstic immens, incommensurable, vomitiu. Fàstic. Els seus arguments fan fàstic i no hi ha res a fer. Res a comprendre, res a parlar, ni discutir. Els veus sortir a la televisió i saps que res bo passarà. Tenen un orgull que emergeix per sobre de qualsevol cosa, de qualsevol argument, de qualsevol condició humana. Més que humans, ells se senten especials, forts, poderosos, que ho són, però poca cosa més, de la mateixa manera que desconeixen el sentit de la paraula humanitat. Ordenen matar, destruir i, al mateix temps, dormen tranquils, sense cap mena de remordiment. Malauradament, porten les regnes, els fils del món, com si fos el globus terraqüi que fa servir la paròdia d’Adolf Hitler a El gran dictador, sols que ells no fan gens de gràcia (bé, almenys se’ls pot caricaturitzar encara que sigui per fotre’s de la seva prepotència). Fan i desfan i no els importa ningú, ni cap pensament diferent al que pensen si el que tenen al seu cap es pot catalogar de pensament. No cal posar-los noms perquè tots són iguals, respiren el mateix aire, senten la mateixa ànsia i necessitat de poder, d’arrogància i narcisisme polític sense fi. No els importa, ni volen saber el que senten o pateixen, ni com viuen i moren la resta de mortals. Ells, des dels seus llocs de poder, fan i desfan. Nosaltres podem protestar, cridar, fer sentir la veu a carrers pels quals ells no passen, i si els convé i els molesta saben com fer-la callar. En molts països, ni tan sols això, si protestes i alces la veu o manifestes una opinió contrària als seus desitjos et condemnen, t’assassinen o et fan desaparèixer. No, no són exclusius del món occidental, ni de cap continent. N’hi ha per tot arreu. Els interessa molt més el color dels diners que el color de la pell. Desconeixen la calor de la gent i de la terra. I somien un món d’edificis fets per ells, amb habitacions d’or i bancs plens de diners. Són fàcilment recognoscibles. Si els veus i sents fàstic, sense ser un fanàtic, probablement encertaràs. Sempre m’ha agradat una vinyeta del gran Forges en què un dels personatges li pregunta a un altre per què té la televisió apagada. “És que si l’encenc, surten.” Doncs això, sí, apareixen sovint a les pantalles del món.