Dom Bosco, un Sant en majúscules
El darrer dia de gener s’escau la festa del fundador dels salesians: Sant Joan Bosco. Qui no n’ha sentit a parlar mai? Un 31 de gener (de l’any 1888) ens va dir adeu. Necessita poca presentació.
El que potser molts ignoren és que, alhora, fou escollit patró del món del cinema. Més d’un se’n preguntarà el motiu, si el primer film data de deu anys més enllà. No endebades, però, distreia els joves amb teatre, màgia i altres entreteniments.
De fa 18 anys, em ve de gust dedicar-li un article. Guardo un record fantàstic dels 11 anys que vaig passar per les estades d’aquesta congregació. Tant és així que no me’n puc estar. Mai no m’ho perdonaria. Em seria prou fàcil i senzill tibar d’arguments ja emprats abans. Em sento obligat a bastir nous esquemes. Per tant, m’endinsaré en el nucli profund de molts dels pensaments i sentències del fundador. Incidint –per primer cop– en el logo, escut o lema de l’orde. Una expressió llatina que –en paraules de Sant Jeroni– esdevé una declaració d’intencions sublim: Da mihi animas, caetera tolle! (Doneu-me ànimes i endueu-vos la resta). Un càntic amb mots de fa quinze segles i tret de traduir una història de ben bé uns quatre mil anys enrere. El Gènesi, primer llibre de la Bíblia, ens explica com Abraham alliberà el seu nebot Lot de les urpes de quatre militars de Sodoma i Gomorra als quals acabava de vèncer després d’una àrdua batalla. En aquell just moment li sortí a l’encontre el màxim dirigent de l’indret, que li digué: “Dona’m els homes i tota la resta t’ho quedes.”
Heus ací un estil i un projecte educatiu arrelats en principis tant humanístics com religiosos. En ells, Dom Bosco deia que “cal treballar com si no haguéssim de morir. I viure com si ens haguéssim de morir cada dia”. El treball, tanmateix, orientat sempre a fer el bé arreu...
En clau pedagògica, atenent de forma preferent els alumnes més necessitats. Recordant que, “sense confiança i amor no hi pot pas haver-hi una bona educació”. Que “el pitjor enemic és la mandra. Cal combatre-la sense defallir”.
Per a Dom Bosco, “ser bona persona tan sols implica practicar tres reptes: alegria, estudi i pietat”.
Un cop establert aquest llarg reguitzell de reflexions... per molts anus als salesians i les Filles de Maria Auxiliadora! Visca!