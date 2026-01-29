GPT, Instagram i www
L’aparició de ChatGPT i similars ha revolucionat i ha començat a canviar el món en què vivim. Més enllà de valoracions sobre el seu futur, avantatges i també possible perillositat, és innegable que ben utilitzada és una eina molt útil. El problema apareix quan se’n fa un ús desproporcionat i es fa servir per a tot. I, malauradament, hi ha molta gent que l’utilitza sense mesura, de forma que totes les seves decisions passen pel que li diu una màquina complexa que analitza moltes dades, però que també comet errors garrafals. Vull escriure una carta? Li dono quatre instruccions al xat i ho fa per mi. Vull contestar a un missatge? Primer li ensenyo el correu electrònic que m’han enviat i després li dic que contesti, donant-li un parell d’instruccions. L’escriptura i la resposta acostumen a ser polides, però si analitzes una mica es veu d’on venen. Està ben escrit, és correcte; però és impersonal i es nota. Fa poc vaig deixar una feina, el director em va contestar amb cordialitat, però via GPT. Després de tants anys col·laborant al mateix lloc hauria agraït una mica d’esforç, no sols una resposta automàtica, que això sí, ho torno a admetre, era correcta, però absolutament descarnada, sense sentiment. El mateix passa amb les xarxes socials. No les utilitzo gaire, cada dia menys. Instagram, una mica, però reconec que m’emprenya perdre el temps separant la realitat de la ficció, les notícies i imatges verdaderes d’aquelles creades artificialment i que la gent penja sense pensar gaire, ni comprovar si poden ser veritat o no. Com a conseqüència, miro molt menys Instagram. Me’n vaig a persones, empreses, diaris i emissores que considero fiables, tot i que sempre es cola alguna notícia, imatge o vídeo falsos provinents de l’espai exterior, la web obscura o ves a saber d’on. Potser soc un il·lús, però penso que davant de tanta proliferació de muntatges i notícies falses, les pàgines web que semblaven mortes i enterrades ara tornen a treure el cap i semblen tenir una millor perspectiva de futur. Si la tendència dels últims anys es decantava cap a Instagram, TikTok i d’altres plataformes per l’estil, ara sembla que, potser també gràcies al GPT, la www reviu una mica perquè almenys permet una mica més de transparència.