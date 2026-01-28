Legalitat i moralitat
És un debat que semblava del tot resolt. Ara bé, en el moment actual, de forma sorprenent s’ha tornat a obrir, tot i que afecti de ple un dels fonaments essencials de l’Estat de dret. En efecte, fins fa poc, la diferència intrínseca entre legalitat i moralitat era assumida per la societat en el seu conjunt. No sembla necessari recordar aquí que la legalitat queda constituïda per la legislació establerta, o sigui la llei vigent, en un lloc i en un moment donat, de conformitat amb la voluntat popular expressada pels seus legítims representants, almenys en els països democràtics. Quant a la moralitat, es tracta d’un valor personalíssim mitjançant el qual, cadascú de nosaltres pot decidir, segons el seu propi criteri, la diferència entre el bé i el mal o entre el just i l’injust. És obvi que cada individu té una visió específica d’aquest concepte, el qual no pot substituir de cap manera la legalitat vigent, que personifica un valor col·lectiu, destinat a facilitar una convivència pacífica mitjançant el reconeixement d’uns drets i d’unes obligacions als ciutadans, encara que una part d’aquests puguin ser oposats a l’opinió personal d’uns o altres.
Partint d’aquesta separació, fins ara no hi havia cap dubte de la preponderància de la legalitat, sobre la moral que individualment es professa. Ara bé, a principi d’aquest mes de gener, el president americà va confirmar alt i fort que ell no tenia res a fer de la legalitat i que l’únic límit en les seves decisions era la seva pròpia moral. I aquesta afirmació és força preocupant. En efecte, la moralitat trumpiana, pel que hem pogut comprovar, poc o res té a veure amb la legalitat interna o internacional. La seva característica principal es dedueix dels diferents procediments judicials en els quals es va trobar immers, i que van comportar diverses sancions, algunes encara no executades, en seguiment de les seves relacions atípiques amb les dones o amb l’administració fiscal dels Estats Units. Per tant, quedem advertits què ens podem esperar de tot, atès que ha quedat demostrat que els valors morals que inspiren Trump no solament són contraris a la legalitat, sinó que, a més a més, disten força de la moralitat comunament admesa.