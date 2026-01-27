Equipaments obligatoris
Després d’uns anys de certa escassetat pel que fa a nevades, estem tenint un hivern d’abundància. No és un fet excepcional, però feia temps que no vivíem una temporada tan bona. És una notícia magnífica tenint en compte que som un país de neu: venen més turistes i puja la facturació dels que viuen del sector.
Ara bé, si ja no estàvem gaire acostumats a acumular dies de nevades, a caminar sobre la neu per la ciutat, també havíem oblidat, en part, els problemes de mobilitat que genera. Més dificultats per circular, cues, vehicles aturats i, fins i tot, vehicles encreuats al mig de la carretera. Per això, des del 2014 es va establir l’obligació de dur equipaments en cas de nevada, entre l’1 de novembre i el 15 de maig, amb sancions per als qui no compleixin el Codi de Circulació.
És suficient la normativa? És aquí on puja el debat, i més tenint en compte els recents episodis d’autocars de fora que porten escolars a esquiar, i que ni tan sols porten cadenes al maleter per si de cas. Dimarts passat vuit autocars van col·lapsar Canillo en un dia feiner.
Cal elevar les sancions? O potser augmentar els controls? Perquè la sanció que van tenir aquests autocars no va pal·liar els perjudicis patits pels ciutadans que estaven treballant o s’havien de desplaçar per la zona, i es van veure immersos en cues llarguíssimes.
El cònsol de Canillo, Jordi Alcobé, va tirar la llança: va demanar controls ja des de la frontera, per no deixar entrar al país els qui no portin equipaments. El Govern va recollir el guant i revisarà els protocols de circulació dels vehicles en dies de neu, tal com va manifestar el ministre portaveu, Guillem Casal.
Ja no és només un tema de no entorpir el trànsit, també és per la seguretat. Un autocar que va a pistes, amb joves, i que no porta equipaments, pot patir o causar accidents. Per això, per sobre de les sancions i controls, cal la conscienciació i responsabilitat de tothom. Tant pel que fa a equipar el vehicle, com a equipar-nos amb calçat i roba adient per anar pel carrer: tots recordem el malaurat episodi de fa unes setmanes en què més d’un centenar de persones van patir relliscades que varen requerir assistència sanitària.