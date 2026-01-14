Sobirania energètica
No es traeix cap secret d’estat al informar que el nostre petit estat té un dèficit important en l’àmbit de la producció d’energia. En efecte, sense l’aportació dels nostres veïns més propers, no s’aconseguiria de cap manera fer front a les necessitats que davallen de la nostra frenètica activitat econòmica i de la presència en les nostres valls de quasi 90.000 habitants. Per sort, els convenis internacionals atorgats ens ajuden, tal com ho demostra, entre altres, el fet que vam quedar protegits en el decurs de la gran apagada soferta pels nostres amics espanyols, fa uns mesos enrere. La consciència d’aquesta situació impulsa i justifica el desenvolupament de produccions alternatives i ecològiques. Podem citar la proliferació de les plaques solars en els edificis privats i públics i el projecte d’un parc eòlic que s’està gestant de valent. Ara bé, tot i això, continuarem depenent de l’energia proveïda des de fora, amb els alts i baixos que això pot suposar, en particular en relació amb els preus, que podrien conèixer un substancial increment en un futur no gaire llunyà. En efecte, les limitacions ja programades en l’ús de les energies fòssils podrien incitar els productors a incrementar els esmentats preus per fer front a les grans inversions que hauran d’afrontar.
Davant aquest repte, alguns comentaristes forans tornen a posar en relleu la necessitat d’ampliar el parc de reactors nuclears, que, segons ells, es pot qualificar d’ecològic, atès que no participarien de la pol·lució atmosfèrica. I afegeixen que els riscos derivats d’aquesta activitat queden sota control. Per a ells, Txernòbil o Fukushima no es poden tornar a reproduir i defensen, a més a més, la implementació d’una multitud de mini reactors (SMR), a la imatge d’aquests que proveeixen d’energia vaixells o submarins militars, fent valdre que no s’ha constatat cap accident en aquest ús. Diverses empreses, en particular xineses i russes, estan treballant en aquest àmbit. Per cert, aquesta possibilitat no és cap panacea, però podria tenir un cert interès, per a nosaltres, analitzar aquestes noves tecnologies i altres per determinar si ens ajudarien a aconseguir una sobirania energètica en el futur.