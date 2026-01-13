La ‘nova’ Casa de la Vall
Molt s’ha escrit i dit sobre Casa de la Vall, l’edifici institucional més emblemàtic i que millor explica la història col·lectiva del nostre país. És un orgull per a tots nosaltres i una mostra que, com a societat, respectem el llegat dels nostres predecessors. També és mostra –i així ha de seguir sent– de com hem preservat el dret de les futures generacions a seguir gaudint-ne. Aquest dret ha quedat reforçat amb la recent reforma i restauració de l’edifici, recuperant l’essència històrica. Un procés que ha durat nou mesos (de l’abril al desembre), i que s’ha fet sempre des del respecte pel monument. S’ha reformat la planta baixa i la primera planta, on destaquen molt especialment, pel significat històric, els canvis a l’hemicicle, amb la recuperació de la simetria que va perdre quan es van afegir els quatre escons d’Escaldes-Engordany, als anys setanta.
Amb tot, aquesta posada en valor de l’antiga seu parlamentària d’Andorra només es troba a la meitat. Al llarg d’aquest any tindrà lloc la segona fase, consistent en la museïtzació del cap de casa i la restauració dels elements exteriors.
Des de la reobertura, el 23 de desembre, més de mig miler de persones ja han visitat la nova Casa de la Vall, que, més que nova, acaba sent un retrat més fidedigne de l’antiga, tenint en compte que se n’ha volgut recuperar part de l’essència, traient elements que no eren patrimonials i afegint els que formaven part de l’edifici des de l’inici, com el predecessor de l’Armari de les set claus, l’Arca arxiu; la figura de Sant Ermengol, o la primera bandera oficial andorrana. Aquesta visita, gratuïta fins al 14 de març, és indiscutiblement recomanable.
Casa de la Vall és un orgull i font d’inspiració per a nosaltres, també una excel·lent via per explicar fora les nostres fronteres el relat fidedigne de la nostra història i identitat. Com també ho són altres edificis patrimonials, els quals també han viscut els darrers anys processos de rehabilitació i restauració. Sense anar més lluny i a la meva parròquia, Cal Masover, l’Era del Raser o l’antic Hotel Casamanya, el qual properament albergarà el ministeri d’Agricultura i Medi Ambient.