Que el Pare Noel us porti molts regals!
Ens diu la tradició que de la llunyania ens arriba per Nadal, assegut damunt d’un trineu, un personatge dels països del nord vestit de vermell amb puntets blancs a la roba volant pel cel damunt d’uns rens, i que entrant per la xemeneia ens porta regals al peu d’un gran arbre ornamentat de tires de colors, amb boles vermelles i de tots els colors...
Ens diu també la tradició que els orígens de Santa Claus es podrien explicar pels rituals que practicaven durant el solstici d’hivern els indígenes siberians i els kamxadals del pol nord de fa molts anys.
Aquests indígenes recol·lectaven l’Amanita muscaria, bolet verinós de color vermell intens i puntets de color blanc, perquè els proporcionava al·lucinacions de les més psicodèliques: els feia veure tot de follets, gnoms i rens volant, llumetes de colors, un personatge gros i vestit de vermell intens i puntets blancs, que entrava per la xemeneia per l’excés de neu que bloquejava les portes d’accés als habitacles. També veien petits estels lluminosos que es movien per l’aire com si fossin fades, arbres grans que es podien fer petits de cop o a l’inrevés, una sensació que tot flotava. Per anar encara més torrats, penjaven els bolets d’Amanita vermellosos i amb puntets blans als arbres per assecar, i així augmentaven més l’efecte al·lucinogen.
També la tradició vinguda dels països del nord ens porta al segle III i IV, a Nicolau de Bari, bisbe santificat com a Sant Nicolau, que repartia la seva riquesa entre els més pobres i necessitats als països del nord, deixant diners i obsequis a les finestres de les cases de nit per no ser vist. A causa de la forta migració holandesa del segle XVII a Amèrica i d’aquí a casa nostra, és d’on ens arriba aquesta tradició.
Però, qui no té a casa un arbre de Nadal guarnit amb llumetes, tires i boles de colors? Qui no té algun ren en trineu que ve del cel? Qui no posa els regals sota l’arbre?
Que gaudiu d’un bon Nadal i que també us acompanyi un pessebre, petit o gran, i que els Reis us portin moltes coses. Que reflexionem sobre el patiment, les guerres i les injustícies del món, i que gaudim de les alegries de la vida... i que els nens facin cagar el tió! Molt bon Nadal!