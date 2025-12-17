La tradicional carta
Avui toca, és el moment! De deixar de banda smartphone, ordinadors, la modernitat i tornar cap a l’escriptura manuscrita, com fa uns quants anys. En efecte, ni el Pare Noel ni tampoc els Reis Mags entenen i utilitzen aquestes eines modernes que, segons alguns diuen, ens haurien de connectar, però que, en realitat, massa sovint, ens separen i ens aïllen. Prova n’és que ha esdevingut habitual en qualsevol restaurant de coincidir amb una família, de la qual cada membre està immers en el respectiu dispositiu, obviant del tot la presència dels altres i sense cap interacció entre ells.
Segur que els més menuts ja s’han posat mans a l’obra i han transcrit sobre el paper els nombrosos regals i joguets que esperen rebre el 25 de desembre, els uns, i el 6 de gener, els altres. Els més grans, com és costum, no se’n refien. Ja no hi creuen des de fa temps i obvien del tot aquest hàbit que tant ens ha encantat durant la prima infantesa. I podria ser que s’equivoquin de ple, una vegada més.
En efecte, davant dels innombrables trasbalsos que assetgen el nostre planeta, entre les confrontacions bèl·liques, les crisis econòmiques i altres tensions polítiques que van creixent i que semblen no tenir cap límit ni data de caducitat, no costa creure que sols uns miracles nadalencs podrien propiciar cert retorn a la normalitat i a una societat, de nou, pacífica, cohesionada i respectuosa. Per cert, uns quants opinaran que així il·lustro, una vegada més, una ingenuïtat que es quedarà en no res. I, malauradament, tenen una gran part de raó. Però, tot i això, res no impedeix exterioritzar, en aquest dolç moment de l’any, una voluntat d’esperança que es podria transformar en l’espurna que encengui un canvi radical en les maneres de fer dels uns i dels altres.
Com s’acostuma a dir, no es pot perdre la fe en un futur del tot diferent del moment actual i que permeti resoldre, almenys parcialment, les innombrables dificultats que cal afrontar dia rere dia.
I si no funciona, almenys ho haurem intentat. Per tant, tots amb el bolígraf a la mà, enviem la imprescindible carta que ens alegrarà el temps de la redacció, encara que no tingui cap efecte, tal com es pot anticipar.