Educació pública francesa garantida
Com a docent de Formació Andorrana al sistema d’ensenyament francès que soc des de fa més de tres dècades, i com a ferma defensora de la llengua i cultura franceses, em fa sentir orgullosa que Andorra torni a apostar perquè els nostres infants i joves tinguin l’oportunitat d’escollir-lo al nostre país, i de manera gratuïta. Fet que no és habitual fora de França.
Fa 125 anys que tenim a Andorra l’Escola Francesa, formant generacions d’andorrans i andorranes amb una qualitat acadèmica reconeguda. El sistema ja s’ha inscrit com un tret identitari més d’Andorra. Tant els qui hem estudiat al col·legi francès com els qui no, ens el sentim nostre.
Som andorrans, però ens estimem França, per això és important que les nostres institucions segueixin apostant per protegir i valorar la cultura francesa. Efectivament, el conveni en l’àmbit de l’ensenyament n’és el millor exemple i la principal força de preservació. Per això era tan important renovar-lo deu anys més, fet que es va certificar dimecres passat a París, entre el ministre d’Educació, Ladislau Baró, i el seu homòleg Édouard Geffray.
Seguirem tenint una educació francesa d’excel·lència, respectuosa amb la diversitat cultural i lingüística d’Andorra. A més, tindrem millors infraestructures per impartir-la, ja que el conveni preveu una reforma cofinançada pels dos estats del Lycée Comte de Foix, la qual es durà a terme els pròxims vuit anys. Andorra assumirà el 70% del cost de les reformes del lycée i collège, i França es farà càrrec del 30%. A més, el Govern andorrà s’ha compromès a assumir les despeses de funcionament de les escoles primàries.
Això no vol dir en cap cas un repartiment desigual de la despesa per protegir l’educació francesa a Andorra, ja que França fa una inversió anual molt ambiciosa per al bon funcionament i manteniment del sistema.
A més, el conveni també consolida l’ensenyament de la llengua i cultura franceses al sistema andorrà, de la mateixa manera que la cultura i història d’Andorra s’imparteixen als centres francesos.
La pluralitat educativa ens enorgulleix i enriqueix la formació dels alumnes, el seu arrelament al país i els vincles amb els nostres països veïns, fet que també explica la nostra història. Per molts anys!