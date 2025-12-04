Sol, solet
6.000 avions van suspendre els vols dissabte passat per una errada en el sistema informàtic, concretament les unitats de l’Airbus A320, l’avió comercial més venut del món amb prop de 19.000 unitats.
La majoria van haver de modificar el software dels ordinadors, reinstal·lar la versió anterior, feina feta en unes tres hores, mentre que en altres models, més antics, s’havia de canviar físicament l’aparell, amb més hores de taller i els perjudicis evidents per a passatgers i companyies aèries.
El més sorprenent del cas és la causa que ha provocat l’avaria. No es deu a un problema informàtic en el seu origen sinó en la influència del sol. Partícules de l’astre rei en determinades erupcions poden travessar l’atmosfera terrestre, i en arribar al fuselatge de l’A320 cremar o fer malbé la memòria de l’ordinador L104, de manera que l’avió pot experimentar un descens brusc, tal com va passar recentment en un vol entre Nova York i Tampa. Algunes persones van quedar ferides per contusions, no hi va haver cap mort, però després de les comprovacions pertinents, les autoritats aèries en examinar la caixa negra de l’aparell van veure que l’origen del problema estava en el sol, i van treure la normativa de fer canvis obligats en el software dels A320 abans de tornar a volar. La notícia i les seves conseqüències demostren un cop més com de desprotegits estem davant dels fenòmens naturals.
L’energia solar és probablement el pilar fonamental de la nostra vida. Sense el sol no som res. Del sol hem après molt i encara en podem treure milers de nous avantatges. Les possibilitats i la potència de la seva energia ha estat molts anys quasi oblidada, i ara ens adonem que pot ser la nostra salvació... però al mateix temps el seu potencial també es pot aplicar a un elevat poder de destrucció capaç de transformar l’estructura del nostre món en poques hores.
El sol marca el ritme de cada dia, configurant també la bellesa del nostre món. Les hores del crepuscle, quan està a punt d’aparèixer o enfonsar-se en l’horitzó, són les més màgiques i boniques del dia. Sí, ja ho sé, dic obvietats. El que escric és obvi i evident, però, de tant en tant, convé recordar la seva majestuositat i la seva bellesa, el seu poder i la nostra nimietat.