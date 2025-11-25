Dos temes d’actualitat
Cada dia sembla més lluny el referèndum sobre l’acord d’associació, del qual alguns ja han perdut de vista el que significa i el que pot oferir. Sobre aquest tema, s’ha retret reiteradament al Govern que la comunicació ha estat insuficient. L’aprovació de l’acord comportarà un canvi de paradigma en tots els àmbits i la informació, de vegades confusa, dificulta aconseguir una visió clara que permeti valorar inconvenients i avantatges. El procediment mixt de la seva aprovació s’albira llarg, ja que, un cop aprovat pel Consell Europeu i signat per la Comissió Europea, s’haurà de sotmetre a la ratificació dels diferents parlaments nacionals de la UE, fet que retardarà la seva entrada en aplicació. El Copríncep francès, en tant que president de la República, afirma que no pot haver-hi excepcions en la forma de tramitar-lo i que es podria aplicar de forma provisional.
Sense perspectives clares sobre l’acord, un altre tema protagonitza el discurs polític: l’entrada en vigor del mecanisme Entry/Exit. El nou control migratori que la UE vol imposar planteja noves exigències documentals per accedir al territori Schengen, dificultant l’arriba d’extracomunitaris i encarint la contractació de mà d’obra temporal. No se sap fins a quin punt afectarà els permisos dels treballadors temporers aquest hivern, necessaris per al sector turístic, especialment el de la neu i els àmbits que en depenen. Quan tot feia pensar que entraria en funcionament a l’abril, Espanya vol activar-lo al febrer, fet que repercutiria negativament en la temporada turística. Per adaptar-se a les exigències de la UE, s’ha modificat el reglament d’immigració que donarà com a resultat més contractació de personal comunitari, especialment a l’hoteleria. El Govern afirma que no s’ha de témer per la campanya de neu, atès que l’ambaixador espanyol assegura que no afectarà la temporada d’hivern i que els controls a la frontera continuaran com fins ara, de manera aleatòria.
La manca d’informació sobre aquests dos aspectes de màxima actualitat, que defineixen les relacions internacionals, genera neguit entre la ciutadania. En els temes rellevants que afecten el futur del país, la comunicació és vital perquè el confusionisme no és un bon aliat de la democràcia i provoca desafecció.