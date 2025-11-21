Andorra i el clima
Aquests dies s’està celebrant a la ciutat de Belém, al Brasil, la cimera climàtica COP30, convocada per l’ONU, en la qual la majoria dels líders mundials sobre el clima del món (amb l’absència dels EUA i grans països com la Xina o l’Índia, que hi envien només delegats), i representats a casa nostra pel secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, es debatran i es comprometran (això esperem) a arribar a consensos que permetin limitar l’augment de la temperatura global del planeta a 1,5 graus, així com a revisar els compromisos de l’anterior cimera climàtica.
Per les dimensions petites de casa nostra, el problema del clima és doble. Per una banda, que es duguin a terme les mesures de cada territori i, per l’altra, com s’aconsegueix una millora en l’àmbit del planeta que, òbviament, repercuteix de ple també a Andorra.
Pel que fa a les mesures a prendre a casa nostra, l’elevat creixement de la població aquests darrers anys, associat a l’increment de recursos energètics necessaris, ens farà més dificultós assolir aquests objectius. Encara generem més diòxid de carboni de l’esperat per persona, amb una densitat d’habitants exagerada als nostres grans nuclis de població, que continuen creixent i creixent. L’increment de la temperatura mitjana i l’augment dels períodes de calor dels darrers temps no van gens bé per a un país que vol unes pistes d’esquí a l’hivern on hi hagi força neu, i un turisme d’estiu que busca bones temperatures i nits més agradables, associades a una altra de les nostres grans riqueses, l’aigua dels nostres rius i llacs.
Per altra banda, pel que fa al compromís de grans països i grans indústries que tenen un alt impacte al món, estem en un moment crític, perquè continuem amb un increment desmesurat d’empreses i països que no fan cas de les mesures proposades per l’ONU, i que ens afecten de ple i malauradament traspassen fronteres. A l’anterior cimera, Andorra va ser el primer país a complir les revisions en matèria de canvi climàtic per part de l’ONU i és necessari que tant de forma individual, com al nostre país en general, estiguem pendents perquè aquesta cimera sigui fructífera, i que entre tots aconseguim l’acompliment de les prioritats proposades.