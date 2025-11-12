La Il·lustració fosca (i II)
Davant aquesta ofensiva ideològica de la Il·lustració fosca que ens ve dels EUA per les xarxes socials i la IA, encara vull citar dos tenors d’aquest tecnocapitalisme salvatge, dos techbros de renom, que donen suport avui al desenvolupament de la neoreacció, dos grans empresaris, que no solament financen projectes, sinó que pretenen ser-ne els teòrics:
4) Peter Thiel, de 58 anys, d’origen alemany, cofundador de PayPal i de Palentir. Va estudiar filosofia i dret a Stanford, ferm llibertari i figura emblemàtica ara a Silicon Valley. Present a tot arreu, creu que “la política és un compromís inacceptable” i que “la llibertat i la democràcia ja no són compatibles”, la frase que resumeix millor el seu pensament. Ja el 2016 va donar suport a Trump i fou el principal actor de la promoció política de J. D. Vance.
5) Marc Andreessen, de 54 anys, informàtic, emprenedor i bloguer, creador de Netscape i Mosaic. Gran optimista del progrés tecnològic i crític radical de les institucions democràtiques que, creu, són incompatibles amb la innovació tecnològica. Inseparable de Mark Zuckerberg. Elitista i posthumanista, rebutja tota consideració ètica en el món de la tecnologia.
N’hi ha més de solistes d’aquesta antiil·lustració. Volen qüestionar-ho i subvertir-ho tot. Potser com Kant el segle XVIII “s’atreveixen també a saber”, aquell famós sapere aude, però reivindicant ara l’Antic Règim a partir de la disrupció del coneixement de les noves tecnologies, abandonant alhora la revolució nord-americana (1776) i la francesa (1789). Sembla que, confosos, pertorbats i perplexos entrem en un nou mil·lenarisme i sense llums, on el món ja no s’ordena d’acord amb la raó, on no cal el dret ni la llei. I, benvolgut lector, qui decideix? Els ciutadans o les grans empreses digitals? Qui controla les xarxes socials i els models d’IA? I els satèl·lits i les seves comunicacions?
Us recomano que llegiu a La Vanguardia de diumenge 2 de novembre el llarg i perspicaç article de Francesca Bria, experta en polítiques de digitalització i tecnologia de la informació. El seu títol: El cop d’Estat dels tecnoautoritaris: de l’Amèrica postdemocràtica a l’Europa que ve. De servir la ciutadania a servir els inversors.