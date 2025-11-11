Les pantalles led
El boom de les pantalles led a la via pública, associades a comerços o simplement anunciant no se sap què en una façana d’un edifici qualsevol per estimular de manera agressiva el consum, està fent inhòspites les avingudes Carlemany i Meritxell. La contaminació lumínica fa incòmode l’espai urbà durant el dia i una part de la nit. Les trobem en sectors concrets, com ara el carrer de la Unió, Vivand i algunes rotondes; abunden en perfumeries, botigues d’esport i farmàcies, i gairebé obliguen a utilitzar ulleres de sol o anar amb el cap cot. Govern va aprovar, l’any 2021, un reglament de qualitat lumínica i eficiència energètica de l’enllumenat, tant de titularitat pública com privada. Determina que les instal·lacions no han d’emetre una llum intrusiva “excessiva” als habitatges, per evitar molèsties al veïnat, i que l’encesa d’aparadors comercials, rètols, panells publicitaris i panells led finalitzi a la una de la matinada. Si els veïns afectats per la contaminació lumínica volen anar a dormir abans, han de convertir el dormitori en una cova.
Aquest reglament es complementa amb les ordinacions comunals, que poden ser més restrictives, però sovint tenen un caràcter més aviat recaptatori perquè el tema no és a la seva agenda. S’exclou el comú de Canillo, que ha modificat les ordinacions i ha prohibit els rètols amb efectes lumínics, pantalles led estàtiques o dinàmiques, a excepció de farmàcies i centres de salut. Els comuns de la capital i Escaldes, els nuclis on viu més gent, donen mostra de falta de sensibilitat davant la proliferació de pantalles que alteren la vida en els habitatges i espais de treball. Cal recordar que grans ciutats, com ara París o Barcelona, tenen normes estrictes que limiten la instal·lació i funcionament de pantalles.
Les pantalles led, grans consumidores d’energia i de manteniment, augmenten de dia en dia, deshumanitzant l’espai urbà i donant una falsa imatge de modernitat. No s’ha d’obviar la salut mental derivada de la contaminació lumínica: la llum de les pantalles es reflecteix a les cases, afecta els ritmes circadiaris, ocasiona estrès, insomni i afectació de la retina, i fa inhabitables certs sectors que només es volen orientar als consumidors. Millor plantar arbres a la via pública que posar pantalles.