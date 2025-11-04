Canviem de cartera
Molt probablement ja n’heu sentit a parlar, però a tall de resum, la cartera digital és una nova aplicació (disponible per a Android i iOS) que permet tenir al telèfon mòbil bona part dels documents vinculats amb la nostra identitat i que, normalment, duem en una cartera física. Parlo de documents com el passaport, la targeta de la CASS, el permís de residència i treball, el permís de conduir o el certificat de matriculació del vehicle. Fins i tot s’hi pot afegir el carnet de la biblioteca, el permís de caça o el de pesca.
Evidentment, substituir els documents físics per documents digitals ens facilita el nostre dia a dia, ja que els reuneix tots en una única aplicació i ens estalvia el neguit de perdre’ls o deixar-nos-els a casa quan els necessitem. També ens permet gestionar-los sota el nostre control, ja que la cartera digital s’ha dissenyat amb garanties de seguretat, protecció de les nostres dades i confidencialitat en les transaccions.
Dit tot això, només cal veure el grau d’acceptació que ha tingut l’aplicació per constatar-ne l’èxit. En la primera setmana de funcionament, 8.000 persones ja se l’han descarregat o, el que és el mateix, prop del 10% de la població d’Andorra ja l’utilitza. Però no tan sols les xifres ho corroboren, també la percepció ciutadana. En uns temps en què la crítica fàcil abunda a les xarxes socials, en què sembla que queixar-se està a l’ordre del dia –molt per sobre de felicitar–, la cartera digital s’ha consolidat sense soroll ni percepció negativa. Tampoc els partits polítics han posat peròs a la iniciativa. Quan ningú es queixa, queda clar que és perquè les coses s’han fet bé.
En qualsevol cas, la cartera digital encara té camí per recórrer. Falta aconseguir que sigui homologable a Espanya i França (aspecte en el qual el Govern treballa perquè sigui una realitat l’any vinent) o poder-hi sumar altres documents, com ara la targeta del transport públic o la documentació dels nostres fills. També manca encara, en el cas de la targeta sanitària, que la totalitat dels professionals sanitaris i les farmàcies acceptin el format digital. Ja que la tenim, aprofitem-la al 100%.