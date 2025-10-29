La Il·lustració fosca (I)
Fa temps que segueixo aquests moviments de pensament antidemocràtic i reaccionari que, amb gran sorpresa meva, tenen relació amb aquell Silicon Valley de la meva joventut, quan estudiants amb pijama i en garatges van posar al món una cultura de llibertat imbuïda de la contracultura dels anys seixanta: invenció i coneixement obert amb finalitats altruistes i sense guany. O tempora!
Bé. Silicon Valley és avui una soca de la Il·lustració fosca, una escola de pensament, un moviment filosòfic i polític d’extrema dreta, antiprogressista i antiigualtat, abreujat com a NRx, neoreaccionari. Es consideren l’antítesi del segle de les Llums –d’aquí la fosca– i, per tant, contraris al que va significar la Il·lustració i la historiografia liberal i marxista. Un intent de tornar a l’Antic Règim i, fins i tot, al feudalisme.
És un pensament amb molts caps i brots diferents. Se’ls posa també dins de la soca política Alt-Right o amb el postllibertarisme, s’anomenen tecnollibertaris, sempre, però, en contra de la democràcia i a favor de formes autoritàries de govern, per salvar la civilització occidental. Són més partidaris de governar amb directors generals o CEO, forts i centralitzats, que amb governs. Solen ser bloguers i el seu món és el web. És un moviment heterogeni, polifònic, molt actiu als EUA des del 2000. Com a solistes de la polifonia em permeto citar-ne uns quants, creadors del corpus principal, amb obra publicada:
1) Curtis Yarvin (o el pseudònim Mencius Moldbug), de 52 anys, enginyer de programari i gresol, amb el seu blog, dels conceptes fonamentals de la neoreacció. Citat per Trump el gener del 2025 com la major influència intel·lectual de la nova administració. Un nou llibertarisme i realisme polític amb estètica provocadora pròpia de la cultura mem. Defineix la democràcia representativa com a ineficaç, tova i que ha de ser substituïda per un consell d’administració presidit per un CEO.
2) Nick Land, filòsof anglès, de 63 anys, autor de l’assaig The Dark Enlightenment (2012), intent de sistematitzar la Il·lustració fosca i la seva arquitectura conceptual: rebuig de la democràcia, reemplaçar els estats per empreses, accelerar el tecnocapitalisme, desconstruir la política...
(Continuarà).