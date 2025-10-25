Ves a la pàgina 25
Entres en un restaurant i se t’acosta un cambrer. Et diu: “¡Buenos días!”
Si li respons: “¡Buenos días!”, ves a la pàgina 16.
Si li respons: “Bon dia!”, ves a la pàgina 25.
16: El cambrer t’agafa la comanda en castellà, dines, pagues, toques el dos i s’acaba la història.
25: Et toca tornar a triar.
Si vols que el cambrer respongui: “Ai, bon dia, és que amb tant de turista (i d’andorrans també, eh!) que se m’adreça d’entrada en castellà, ja he agafat l’automatisme de dir bon dia en castellà, que ja sé que no és el que toca eh, però és que mira, m’és més fàcil i quan vaig atabalat...”, ves a la pàgina 28.
Si vols que el cambrer respongui: “Bon dia, ¿qué desea?”, ves a la pàgina 12.
Si vols que el cambrer respongui: “Bon dia, bon dia, disculpa que hace poco que llegué al país y todavía me cuesta con el catalán pero lo estoy empezando a pillar, voy a clases ya pero qué bien que me hables en catalán, que así lo practico”, ves a la pàgina 84.
Si vols que el cambrer respongui: “Adelante, ¿qué desea?”, ves a la pàgina 9.
Si vols que el cambrer respongui: “A mi me hablas en cristiano, qué pesaos con el puto catalán de los huevos”, ves a la pàgina 2.
Si vols que el cambrer respongui: “Bon dia, què dessitxa?”, ves a la pàgina 38.
Si vols que el cambrer respongui: “Bon dia, endavant!, endavant..., es diu així?, ah, bé: endavant, endavant, perdona que és que fa poc que he arribat i aún? –encara– això, encara, encara em costa una miqueta però a poc a poc ho intento. Que bé que em parlis en català que així el practico, m’encanta la vostra llengua, saps?”, ves a la pàgina 92.
Si vols que el cambrer respongui: “Bon dia, ¿me podrías hablar en español por favor que hace muy poco que he llegado y aún me cuesta un poco entenderlo?”, ves a la pàgina 30.
Si vols que el cambrer respongui: “Bon dia, què volia?”, ves a la pàgina 26.
Ara fa uns quants anys que vaig decidir triar sempre (sobretot per evitar de ser classista o racista, en podem parlar un altre dia) mantenir d’entrada el català i m’he anat trobant totes les situacions possibles. I sí, les aventures on et porta la pàgina 25 sempre són molt més entretingudes (i sorprenents) que les de la pàgina 16 i et permeten radiografiar molt millor l’entorn. Paga la pena.