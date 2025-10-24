Fins quan el canvi horari?
Aquest 26 d’octubre, a les tres de la matinada, tornarem com cada any a canviar l’horari endarrerint una hora els rellotges, sense saber per què ho fem. Aquesta decisió es va començar a aplicar a molts països europeus després de la Primera Guerra Mundial, com a mesura per estalviar energia per aprofitar millor la llum solar, però avui en dia ja està més que demostrat que no aporta cap benefici econòmic i sí que, en canvi, altera la nostra pròpia salut.
El Parlament Europeu ja va decidir l’any 2019 que aquest canvi horari s’havia d’abolir, després d’haver realitzat un any abans una consulta pública en què el 80% de la població (prop de 4,5 milions de ciutadans europeus) va decidir que s’havia d’acabar d’una vegada amb aquesta tradició inútil, ja que no suposava cap canvi en els efectes econòmics dels països que ho justifiqués, i desavantatjosa per a la població en termes de salut. Es va decidir que la data límit per abolir-la seria l’any 2021, però la pandèmia ho va endarrerir tot.
Tenim son quan no és l’hora de dormir, tenim gana quan no és l’hora de menjar, se’ns fa fosc o clar en funció de l’hora del dia, quan el dia abans era diferent... També sofrim alteracions del son, que es tradueixen en cansament diürn, menys rendiment en general i fatiga fins que aconseguim agafar el nou ritme imposat… Perdem la capacitat de concentració en hores concretes del dia perquè no sabem a quina hora som. Afecta més en concret les persones grans i les que sofreixen problemes de salut mental, com ara ansietat, depressió, epilèpsia, migranya o deteriorament cognitiu, i també altera els nadons.
Potser hauríem de dir prou, que ja està bé que dues vegades l’any hàgim de canviar els rellotges amunt i avall que ens alteren i malmeten la nostra salut en general i no comporten cap benefici econòmic que ho justifiqui.
Recordem que Andorra ja ha tingut èpoques en què l’horari era el que el país decidia i que havíem tingut diferències d’una hora amb els nostres països veïns, i potser ja va sent hora (mai tan ben dit) d’influir a escala europea per decidir d’una vegada per totes abolir el que ja està decidit, o decidir no canviar l’hora més a casa nostra.