Respectant la tradició
És una evidència afirmar que el món canvia a una velocitat exponencial. Tot i això, alguns continuen celebrant unes tradicions que no poden deixar de banda de cap manera. I aquest és el meu cas. Així, fa uns anys vaig instaurar de forma unilateral el costum de comentar en aquesta columna l’atorgament dels premis Ig Nobel, que es dirigeixen als científics que s’han atrevit a uns estudis atípics. I l’edició d’enguany mereix que sigui assenyalada.
En efecte, ara tenim la resposta a una pregunta formulada des de temps immemorable. Tots ens interrogàvem sobre el motiu que havia portat les zebres a vestir-se amb ratlles blanques i negres. Molts suposaven que era per evitar l’atac de les mosques. Però mai s’havia demostrat científicament aquest fet. Això ha suscitat la curiositat d’uns científics japonesos que van decidir pintar vaques amb ratlles blanques i negres i comprovar, en relació amb unes vaques en el seu estat natural, si es podia constatar objectivament una reducció en les picades de mosques. I així és!
Dos altres premis també mereixen un elogi, atès que venen a demostrar de forma indubitable l’efecte de l’alcohol sobre els organismes, tant en el sentit positiu com en el negatiu. Uns universitaris varen decidir analitzar si la ingesta d’aquesta substància millorava la capacitat per parlar un idioma estranger. Certament, podíem tenir aquesta intuïció, però ara la prova científica està servida. I ha valgut als seus inventors el premi Ig Nobel de la Pau, atès que una millor entesa entre les persones és propícia per a unes relacions pacífiques. I, finalment, el tercer guardó entregat és el de l’aviació. En efecte, es va estudiar detingudament una població de ratpenats, que només mengen fruita. I la destil·lació d’aquests aliments provoca un augment de la presència d’alcohol dins la sang, la qual cosa afecta negativament, així ho ha demostrat aquest estudi, la capacitat de vol i de localització d’aquests petits animalots. Un resultat, així, que ratifica que la ingesta d’alcohol afecta forçosament l’habilitat dels conductors, siguin quins siguin. I ara, doncs, fins a l’any que ve, per poder gaudir d’algunes noves aportacions divertides en el camp de les ciències.