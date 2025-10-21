‘Mou-te’
El setembre del 2021, en un moment en què la pandèmia encara feia estralls i les mesures restrictives convivien amb la nostra rutina, el Govern, amb la col·laboració dels comuns i diverses institucions, va impulsar la campanya Mou-te per la teva salut. El projecte va sorgir perquè la primavera anterior no s’havia pogut celebrar l’onzena edició de la Cursa popular Illa Carlemany, esdeveniment que s’havia consolidat com una jornada social i nombrosa, en què la promoció de l’activitat física calava entre els participants. Tot i la cancel·lació, no es va voler que la pandèmia aturés aquesta inèrcia i es va decidir canviar el format: una setmana d’activitats a la tardor, repartides pel país, en què l’esport fos el protagonista, i amb el punt àlgid el cap de setmana, amb les marxes populars a cada parròquia.
Diuen que de les crisis també en surten coses bones i aquesta en va ser una, ja que vam guanyar aquesta campanya, la qual enguany ha arribat a la seva cinquena edició, i vam recuperar –superada la pandèmia– la Cursa popular de la primavera: aquest any va aplegar 4.000 corredors i va exhaurir els dorsals.
Centrant-me en la campanya Mou-te que acabem de viure, m’enorgulleix veure la implicació de la ciutadania, en especial els més joves, aspecte rellevant tenint en compte que, si ja de petits els inculquem els valors de l’esport, tindrem en el futur un país que gaudirà de més salut i benestar. No tan sols és un tema físic, també mental, està demostrat que fer esport ajuda a prevenir malalties com la depressió i l’ansietat.
Les darreres setmanes les xarxes socials han anat plenes de fotografies d’equips, clubs, activitats extraescolars, animant a sumar-se a la campanya i a fer qualsevol activitat física de manera regular. El colofó final, les marxes populars, van sumar unes 1.200 persones –de les quals 300 a Encamp– entre les set parròquies. Ara falta assolir el repte nacional dels 200 milions de passes abans del 16 de novembre.
Tant de bo siguin 200, 300 milions, o més, i tant de bo la campanya segueixi sumant edicions. L’esport és un element bàsic de qualsevol societat, millora la salut individual, però també la col·lectiva, fomenta la cohesió i la qualitat de vida. En definitiva, ens fa més feliços.