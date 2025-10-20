El valor del rosa
Cada 19 d’octubre, el món es tenyeix de rosa. No és una moda ni una campanya més: és un crit compartit per milers de veus que recorden que el càncer de mama continua sent una de les principals causes de mortalitat entre les dones. Però també és una història d’esperança, perquè la detecció precoç salva vides, i la recerca, juntament amb la consciència social, ha aconseguit transformar el que abans era un diagnòstic temut en un camí de lluita i superació. La prevenció no és només una qüestió mèdica, sinó també cultural. Encara avui, moltes dones no es fan revisions regulars per manca de recursos, per falta de temps o per desconeixement. Però la realitat és clara, un diagnòstic a temps pot marcar la diferència entre la vida i la mort. Les mamografies, les revisions periòdiques i l’autoexploració són eines senzilles però poderoses que permeten actuar abans que la malaltia avanci. Cal fomentar campanyes constants, oferir recursos i normalitzar el fet de fer-se controls mèdics. No n’hi ha prou amb recordar-ho un cop l’any. La lluita contra el càncer de mama és diària, silenciosa, perseverant. Cal parlar-ne obertament, sense tabús. El càncer de mama no entén d’edats, d’estils de vida ni de classes socials. I tot i que afecta majoritàriament dones, també pot aparèixer en homes. Per això, el missatge de la prevenció ha d’arribar a tothom. És essencial que la societat entengui que cuidar-se és un acte de responsabilitat cap a un mateix i cap als qui ens estimen. A més, hem d’honrar aquelles dones que hi han passat, les que ho han superat i les que, malauradament, ens han deixat, convertint la seva experiència en una força col·lectiva. Perquè cada revisió feta, cada diagnòstic precoç, cada història compartida és una petita victòria. A vegades ens pensem que això només passa als altres. Que no tenim antecedents, que som massa joves, que no hi ha motius per preocupar-se. Però el càncer no pregunta. Per això cal perdre la por, parlar-ne amb naturalitat i recordar que cuidar-se no és un luxe, sinó una necessitat. El Dia Mundial del Càncer de Mama no és només un recordatori: és una invitació a actuar. A mirar-nos, a cuidar-nos, a parlar-ne sense por. La prevenció és, al cap i a la fi, l’expressió més valenta d’amor propi.