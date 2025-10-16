Sense mòbil
Del despatx a casa tinc uns deu minuts a peu. De vegades m’oblido el mòbil sobre la taula i si sé que tardaré una estona a tornar, o si he sortit per fer un parell d’hores, no li dono gaire importància. No soc una persona que rebi gaires trucades, ni tampoc, afortunadament, gaires missatges per WhatsApp. Així que faig el que he de fer, dino tranquil·lament o faig l’esport que m’agrada, i quan torno recupero el mòbil / eina.
Una altra cosa és quan l’oblido de nit, en tornar a casa. Si a mig camí el trobo a faltar faig mitja volta i vaig a buscar-lo; en alguna ocasió he arribat a casa i, com que tampoc és gaire lluny, he tornat al despatx.
L’altre dia, dimecres passat, vaig arribar a casa i com que plovia a bots i barrals vaig desistir. Total, vaig pensar, ja és tard i tampoc val la pena estar-ne tan pendent.
Però vulguis o no vulguis, ho estem. I ho escric jo que crec no tenir gaire mobildependència, o almenys això penso. En vint-i-quatre hores, si descartem les trucades no identificades que cada dia són menys perquè les bloquejo, en rebré quatre o cinc i la mateixa quantitat de missatges. Considero que no estic enganxat a Instagram (no gaire) ni a d’altres xarxes socials, però hi ha moltes funcions i aplicacions que ens condicionen absolutament: el rellotge / despertador; la previsió del temps, la calculadora, les consultes ràpides, la llanterna i d’altres que tenim a l’abast en un clic.
La veritat és que en una sola tarda / nit l’he trobat a faltar. I em sap greu patir aquesta sensació. Aquest matí he fet una consulta ràpida del temps que dedico al mòbil i m’he quedat garratibat. La mitjana és d’una hora i 30 minuts diaris (l’última setmana); els percentatges més alts se’ls enduen Google, ChatGPT i WhatsApp. Imagino que la majoria de gent ja ho sap, però si volen fer una consulta per conèixer les dades, sols han d’anar a Ajustaments i després Temps d’utilització en un Apple o Ajustaments, Benestar digital i control parental, en telèfons Android. De pas també es pot saber quines són les aplicacions més visitades, aquelles en què deixem una bona part de la nostra vida. Si al mòbil li sumem les hores que passem davant d’una pantalla a la feina, el resultat pot ser devastador.