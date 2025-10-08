El llibreter de Gaza
Davant del cruel conflicte que afecta Gaza, és difícil per a qualsevol comentarista deixar de banda les seves emocions, per intentar produir una anàlisi objectiva. Però aquest és el seu deure. I, tot i la complexitat de la situació que deriva de les relacions històriques entre Israel i Palestina, algunes observacions de sentit comú s’imposen.
En primer lloc, Hamàs, que no representa el poble palestí en la seva globalitat, és un moviment terrorista, que defensa uns valors del tot contraris als principis fonamentals que constitueixen les bases d’una societat democràtica i inclusiva. També és el responsable directe i exclusiu de l’atemptat del 7 d’octubre, que va causar més de mil morts. I, encara avui, reté uns quants ostatges, als soterranis de la Franja. És innegable que la resposta inicial d’Israel a aquesta matança era justificada. Ara bé, el que no sembla gens justificat és la continuació de la guerra contra la població palestina i l’intent de destrucció total de Gaza per voluntat pròpia del govern israelià i no del seu poble, que ja ha manifestat el rebuig a aquesta política per nombroses veus respectades i autoritzades. Alguns ho qualifiquen de genocidi i, en tot cas, si es pot discutir, en termes jurídics, aquest qualificatiu, dit en termes col·loquials, l’actuació d’aquest govern s’hi apropa, efectivament. Tal com s’ha anat afirmant des de fa anys, l’única solució a aquests conflictes reiterats és la creació de dos estats, sobre una base sòlida i que els permeti una convivència pacífica.
Ara bé, tot i la voluntat d’objectivitat, també és obligat deixar pas a les emocions. I aquestes es troben magníficament expressades en un recent llibre de Rachid Benzine, encara no traduït al castellà, a diferència de les seves anteriors produccions. A L’homme qui lisait des livres, opuscle d’uns 120 folis, l’autor descriu la vida d’un avui jubilat palestí, que regenta una llibreria, i això des de l’any 1948 fins a l’actualitat. Informa de les dificultats que ha travessat el poble palestí en aquest període de temps i aquesta exposició facilita la comprensió de la magnitud d’aquesta tragèdia històrica, que afecta tant el poble palestí com el poble israelià.