L’estil de vida, en xifres
La setmana passada vam conèixer els resultats de l’Enquesta Nacional de Salut 2024, que ens permet obtenir una situació global de l’estil de vida de la població andorrana. També la seva evolució, fent la comparativa amb la mateixa enquesta realitzada el 2011 o, anant més enllà, amb les que s’han anat fent des del 1991.
A trets generals, podem parlar d’uns resultats positius, tenint en compte que baixa el percentatge de persones que consideren que la seva salut és dolenta: un 17% entre els homes (era un 20% el 2011) i un 23% entre les dones (era un 25% el 2011). També milloren els indicadors sobre l’activitat física: el 43,2% de les dones assegura fer-ne de manera moderada (eren un 30,9% el 2011) i el 56% dels homes (el 36,6% el 2011). Podem definir-nos, doncs, com una societat esportista, i això està relacionat sempre amb el fet de gaudir de bona qualitat de vida.
Ara bé, tot i que augmenten les persones que fan esport, també les persones que no es cuiden. El 39,6% dels homes té sobrepès (eren el 21% el 2011) i el 26,4% de les dones (aquí, en canvi, la xifra baixa, llavors eren el 27%). A més, el 13% dels homes té obesitat (tres punts més que el 2011), mateix percentatge que el de les dones (quatre punts més que el 2011).
Seguint amb els mals hàbits, també és preocupant l’augment del consum d’alcohol: el 60% de les dones en consumeix de manera moderada i el 68% dels homes, xifra que ha crescut significativament. No passa el mateix amb el tabac, afortunadament fumem menys: el 23% es considera fumador, quan als anys noranta fumava més de la meitat de la població.
En qualsevol cas, i dins el tabac, emergeixen les cigarretes electròniques, concepte que no apareixia a l’anterior enquesta. El 8,6% dels homes i el 8% de les dones en consumeixen habitualment i, el que és més preocupant, més del 20% dels joves d’entre els 15 i els 24 anys. Una moda que, de moment, no té aturador i en què caldria conscienciar més intensament sobre els riscos.
També cal incidir en la salut mental. El 22,3% dels homes assegura tenir malestar emocional i el 35,2% de les dones. Unes xifres altes que fa uns anys atribuíem a la pandèmia, però han passat ja cinc anys i no decauen. Recordem que tan important és cuidar la salut física com la mental.