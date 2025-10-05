L’Andorra del futur
Sempre s’ha dit que el poble andorrà és savi i que aquesta saviesa s’ha observat en moments d’especial transcendència per al nostre país, com ara quan l’any 1993 va decidir dotar el Principat d’una Constitució que refermava la sobirania nacional i ens obria les portes a la comunitat internacional. I és precisament destacant aquesta estela de “saviesa col·lectiva” que vull dedicar aquest article a una iniciativa que, si bé ha aparegut als mitjans, ha quedat eclipsada per l’actualitat internacional, en què la situació a Orient Mitjà ha copsat la major part de portades i notícies.
El 19 de setembre es va presentar una iniciativa conjunta de Govern, Consell General, comuns i la Visura ciutadana, anomenada Tracem el futur d’Andorra en un món que canvia, que enceta un ambiciós procés participatiu que ha de definir els reptes i objectius d’Andorra en els pròxims anys. És una iniciativa que ha de servir per definir el model de país que, més enllà de sigles polítiques, els ciutadans d’Andorra volen per al seu futur i el dels seus fills.
El procés consisteix en dues fases, la primera –de debats a totes les parròquies directament amb la ciutadania; les sessions poden consultar-se a www.visc.ad– encetada aquesta setmana i la segona, consistent en una assemblea ciutadana constituïda per 50 persones elegides per sorteig i representatives de la ciutadania, que analitzaran les propostes i elaboraran un informe de conclusions. Aquestes serviran per marcar el rumb del país en diversos àmbits clau per al futur, com ara la salut i la cohesió social; la transició energètica i el medi ambient; la diversificació i transformació econòmica i digital; l’habitatge, el creixement de la població i les infraestructures i connexions, i la identitat, la cultura i l’educació.
Cadascun d’aquests àmbits repercuteix directament en la ciutadania i la identitat present i futura d’Andorra, i s’abordarà des d’una perspectiva innovadora, com la deliberació col·lectiva de persones que no necessàriament estan vinculades amb la política. Aquesta forma de debat i reflexió ajudarà, n’estic convençut, a trobar solucions més enllà de les afiliacions polítiques personals, permetent debatre sobre les arrels dels reptes de país que afrontaran.