Dia mundial sense cotxes
Vivim en un món convuls, ràpid i que no controlem, que ens fa viure en constants contradiccions. La nostra vida també està plena de contradiccions que moltes vegades ens sobrepassen. Decisions personals, decisions polítiques, decisions socials, que diàriament ens evoquen a no decidir per continuar com si res passés al nostre voltant, només decidint si ens toquen directament la pell, o veient-les passar com si res, quan passen molt a prop nostre.
Recentment, hem estat informats per la premsa que a la ciutat de Barcelona han mort més de 700 persones aquest estiu, essent la tercera ciutat europea amb més morts per l’onada de calor aquest any. Una notícia com qualsevol altra, lluny, ens cau lluny, pensem, però que passa tangencialment pels nostres ulls, com si res hagués passat.
Patim canvis en la temperatura a escala mundial que també ens afecten i, tot sigui dit, perquè entre tots ens ho hem buscat. Hem tingut temperatures extremes i tempestes torrencials, en què també els nostres rius han patit. Però veiem com cada any neva, cada hivern plou i algun vespre d’estiu refresca. No ens hem de preocupar, encara.
El dia 22 de setembre es va celebrar el Dia mundial sense cotxes, una campanya per promoure l’ús d’alternatives sostenibles al vehicle, en què se’ns proposa que utilitzem busos i bicicletes, per exemple, per prendre consciència del problema que tenim, que no és només de circulació, sinó que és molt més ampli i de greus conseqüències.
Aquest article s’haurà publicat uns dies després, però ens cal una reflexió seriosa del problema que vivim dia a dia, perquè recordem que només l’any 2024 van entrar prop de quatre milions de vehicles al nostre país, i els que hi vivim ja tenim més de 100.000 vehicles circulant. Continuem sense carrils bus específics per circular, ni tampoc trens o d’altres mitjans de transport... Ens calen alternatives per portar-les a la pràctica i pensar que no és una contradicció més d’un dia, ni d’una notícia que s’oblida només llegint el titular.