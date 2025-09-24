Temporada cultural
Dimecres 28 de maig del 2008, per primera vegada, el Diari d’Andorra m’oferia l’oportunitat certament immerescuda de divagar en aquesta columna, acordant-me una total llibertat respecte als temes a abordar. Aquell llunyà dia, el meu comentari es dirigia a la temporada cultural, organitzada per l’ambaixada de França. Insistia, en aquell moment, quant a la necessitat ineludible d’una coordinació estreta entre els operadors culturals, amb la finalitat d’intentar evitar, en la mesura del possible, l’organització d’esdeveniments que s’encavalquin. Uns quants anys més tard, forçós és constatar que s’ha dut a terme un real esforç en aquest sentit, tot i que, de tant en tant, l’oferta proposada encara no compleix del tot aquest requisit.
Dit això, és obligat saludar una vegada més la intensitat, la vitalitat i la creativitat de la vintena temporada de l’ambaixada gal·la. Uns 35 esdeveniments diferents, que afecten tots els àmbits culturals. Teatre, música, dansa, arts plàstiques... n’hi ha per a tots els gustos. I és difícil destacar, entre aquests actes, els que podrien constituir l’aparador d’aquesta àmplia proposta. Tot i això, podem mencionar Le porteur d’histoire i Les gros patinent bien, que en un estil radicalment diferent, s’inscriuen en la tradició teatral històrica. I menció especial mereix la segona d’aquestes peces, per a la qual no és necessari dominar la llengua francesa per seguir-ne l’argument. Un altre dels punts forts serà l’exposició del grafiter C215. Aquest artista és conegut pels seus compromisos socials, que el van portar, en particular, a Ucraïna, per defensar els drets fonamentals dels seus habitants. Una altra faceta del seu talent s’ha il·lustrat en els llocs de detenció, en els quals ha deixat algunes de les seves obres més significatives, amb la col·laboració tant dels funcionaris com dels detinguts.
I, finalment, també cal destacar les conferències sobre la història d’Andorra i, en relació amb l’actualitat més calenta, a l’entorn de les relacions entre Andorra i la Unió Europea. Per tant, una temporada plena i força interessant, que s’integra en l’activitat cultural del nostre petit país, que no té res a envejar a altres ciutats del món.