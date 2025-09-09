La vida, a ritme escolar
Penso que no és agosarat dir que l’any té dos inicis: l’any natural, que s’enceta l’1 de gener, i l’any social, que comença l’1 de setembre, fins i tot podríem dir que debuta el 9 de setembre, passat Meritxell. Efectivament, el gener ens recorda que avancem un any més, que el temps passa de pressa i que cal aprofitar-lo. En canvi, el setembre representa la rentrée, és el recordatori que ens trobem davant de noves etapes, nous reptes i nous objectius. Els afrontem amb il·lusió renovada després d’una dolça temporada estiuenca, amb aquella sensació que tot torna al seu lloc i que retrobem l’anhelada rutina. Parlem de molts inicis, però potser el més simbòlic és el del curs escolar. Per als nostres infants i joves el primer dia d’escola és un d’aquells dies que se solen recordar. També els docents, carregats d’energia, reprendrem el camí de les aules per seguir formant i fent créixer els nostres alumnes amb el suport incondicional dels seus pares. Cada 9 de setembre compta amb novetats, que en aquest curs 2025-2026 se centren, per exemple, a l’Escola andorrana, en l’augment de les hores lectives de matemàtiques i de llengües. D’altra banda, en el cas de l’Esport Estudi, el pas de prova pilot a projecte consolidat permetrà als joves esportistes ampliar la seva càrrega d’entrenaments també durant els matins, abans d’entrar a l’escola. Aquest any el projecte s’ha ampliat a tots els sistemes d’ensenyança del país. També canvia de denominació el Bus Lliure, que ara es dirà Bus Estudiant, BE, per reforçar les línies exclusives per als alumnes a partir de secundària. L’altre inici simbòlic és el del curs polític. Meritxell, el discurs del síndic i l’eucaristia donen el tret de sortida a un curs que es preveu dens, amb reptes sobre la taula com ara seguir posant fil a l’agulla a l’accés a l’habitatge, vetllar per un creixement ordenat i sostenible del nostre territori i garantir la sostenibilitat de les pensions de la CASS, entre altres. Són grans reptes, genèrics, profunds, claus per al país. Però segur que cadascun de nosaltres també tenim els nostres propis, importants i necessaris en aquesta estrena de curs. Així doncs, espero que cadascun d’ells s’assoleixin i desitjo també, per a tota la població d’Andorra, el millor inici de curs!