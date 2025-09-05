Les verges trobades
Sota aquesta denominació s’encabeix un bon nombre de Mares de Déu. De totes elles se’n trobà una imatge amagada a la fúria musulmana. Després de gairebé 800 anys de presència a territori espanyol, calia no manifestar la fe cristiana públicament. Fer-ho podia comportar passar pel ganyot les persones que no mantenien una acurada discreció. A partir d’aquesta tessitura, sobretot de la mà de pastors i ermitans, s’ocultaven icones en entorns naturals: com ara la sorra d’un rierol, una cova o avenc, la copa d’un arbre o l’escletxa amagada d’un rocam. Guardar imatges en habitatges particulars generava un plus afegit de risc per a la gent que hi vivia. Si t’enxampaven, t’hi jugaves el físic.
Voldria no deixar-me’n gairebé cap. No serà tasca fàcil. En citaré, però, tantes com pugui: Meritxell, Núria, Vallivana, Alba, Camí, Gardeny, Claustre, Cinta, Pi, Turó, Lord, Montgrony, les Arenes, Queralt, la Roca, Puigcerver, Urgell, Sió, etcètera. Sense oblidar que, a la primeria, la Moreneta també formava part d’aquesta llista... Fou localitzada per uns pastorets, l’any 880. Fins que mil i un anys més tard (1881) la van proclamar patrona de Catalunya, fixant-ne la festa a la data definitiva del 27 d’abril, dins del calendari. Fou la primera a ser coronada canònicament en tota la península Ibèrica.
Normalment, la majoria d’imatges eren escultures fetes en fusta policromada, típicament romàniques i amb un segell i/o posat molt hieràtic. Aquesta devoció sembla que té orígens prehistòrics envers la figura femenina i el culte a la fertilitat. Per això, no és estrany el reguitzell d’homenatges en favor d’elles, a tall de processons, novenes, vetlles i altres precs col·lectius, immersos al nucli de les cultures populars des de l’antigor.
Dit això, ja tan sols em resta felicitar les persones que porten algun d’aquests noms. Els desitjo una diada ben reeixida. Tant de bo que ho pugui fer per molts anys! Actualment, no solen ser noms triats per posar a gaires nadons. La moda dels monosil·làbics, la creixent laïcitat social, la preponderància més gran a favor de noms que surten en sèries televisives i altres factors són elements que dibuixen un mapa o panorama cada cop més esfilagarsat.