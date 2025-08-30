Veus autoritzades (i 5): dades
Entre el 12 i el 20 d’agost, la intensificació de les operacions militars a la ciutat de Gaza va obligar més de 16.000 persones a fugir de les zones orientals de la ciutat de Gaza cap al sud i l’oest.
La fam a Gaza es troba en el pitjor nivell des de l’octubre del 2023 i la quantitat d’ajuda que entra a la Franja és insuficient per satisfer l’escala de les necessitats humanitàries. Gairebé un de cada tres nens de la ciutat de Gaza ara està desnodrit.
A més de la fam i la malnutrició, els nens s’enfronten a la mort i el patiment, fins i tot quan busquen protecció en refugis d’emergència designats. Segons informa Unicef, en els darrers cinc mesos des de la represa dels bombardejos de les forces israelianes a Gaza, s’ha informat que una mitjana de més de 540 nens han mort cada mes.
A Gaza, les escoles de la UNRWA s’han convertit en refugis per a centenars de milers de persones. La gent buscava protecció sota la bandera de l’ONU, però aquests refugis s’han convertit en un lloc de mort, fins i tot per a massa nens. Gairebé totes les escoles de la Franja de Gaza han patit algun tipus de dany. Entre les escoles utilitzades com a refugis per a persones desplaçades, dos terços han patit un “impacte directe”. Un terç de les escoles afectades són gestionades per la UNRWA, cosa que subratlla el greu impacte en les instal·lacions educatives gestionades per l’ONU i la vulnerabilitat més àmplia de la infraestructura humanitària.
El 97% de les escoles han patit algun nivell de danys als seus edificis.
Gairebé el 91,8% dels edificis escolars de Gaza (518 de 564) necessitaran una reconstrucció completa o treballs de rehabilitació importants per tornar a funcionar.
432 edificis escolars (76,6% del total d’edificis escolars de Gaza) han rebut impactes directes des del 7 d’octubre del 2023.”
Dades fredes (i un punt iròniques, en plena rentrée escolar). Dades de l’informe de situació 185 i de l’informe d’actualització número 10 dels danys causats als centres escolars, que són els dos últims publicats per l’agència de l’ONU a la zona, la UNRWA. Els informes seguiran. I continuaran dient el mateix. Perquè la realitat és tossuda i la realitat a Gaza és un genocidi. Prou, doncs, de mirar de convèncer els qui sempre trobaran un pretext per negar-ho. I la resta, espavilem, que això també va de nosaltres.