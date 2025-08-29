Col·leccionables
En poques setmanes ja veurem un seguit d’anuncis televisius de col·leccionables que com cada setembre, ves per on, ens surten en aquesta època de l’any coincidint amb el retorn a la feina. Inicialment quan teníem temps per llegir perquè no disposàvem de xarxes socials que ens distraguessin, se’ns presentaven en forma de fascicles col·leccionables de llargues enciclopèdies d’història, romàntiques, idiomes o d’autors clàssics que full rere full ens permetien tenir un bon entreteniment amb la lectura, i passats uns mesos, d’una gran quantitat de novel·les, enciclopèdies, o diccionaris, que ens ajudaven a incrementar el nostre nivell mínimament cultural. Posteriorment amb l’aparició de les xarxes socials, aquests formats ja anaven incloent un mix de fascicles i contingut digital, fins a oblidar per complet l’afició a la lectura, perquè al tenir xarxes socials, ja no teníem temps per llegir. Les primeres ofertes eren molt barates; només amb un euro podíem obtenir el primer i segon fascicle amb una presentació que ens enganxava per tot un any, i actualment amb mòdics preus a l’abast de tothom, un munt de peces diminutes que ens permetien enganxar-les per aconseguir des d’un gran vaixell, fins a un avió d’alguna guerra mundial. Un bon amic meu expert en màrqueting m’explicava, que no és casualitat, sinó que ens dona resposta a una necessitat que a tots se’ns presenta per aquestes èpoques postestiuenques. Per una banda entrem en una època en què hem d’endreçar i planificar la nostra vida d’escoles, feina, horaris, per recuperar el desordre horari a què l’estiu ens havia acostumat, i per altra banda, s’aprofiten les empreses, en què posats a comprar llibres i llibretes per les entrades a les escoles dels nostres fills, també ens comprem un col·leccionable per a nosaltres. Sigui com sigui, l’hivern ens fa retornar a un ordre establert, perquè ens hi trobem còmodes, per la feina, pels horaris del nou curs dels nostres fills, o per ordenar l’estructura familiar. Tot són elements que ens ajuden al nostre equilibri i salut mental. Tots ens seran útils per adaptar-nos al nou hivern, però sobretot, mantinguem-nos amb una mirada crítica sobre el que està passant al nostre entorn, al món en general. Situem-nos com a actors de la nostra vida, amb esperit crític i constructiu, i allunyem-nos de ser espectadors passius d’un món que ens envolta, enganxant petites peces d’un vaixell que mai s’acaba.