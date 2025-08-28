Cadaqués
Passo uns dies de vacances a Cadaqués, un poble al nord de la Costa Brava, al costat del cap de Creus, protegit de la tramuntana, i que diuen, és un dels més bonics i pintorescs del món. No sé si és veritat, però a mi m’agrada, m’agrada molt, i, si puc, hi estiuejo, almenys, una setmana cada any, normalment a finals de juliol.
Protegit per l’estreta carretera de revolts que condueix al poble des de Roses, o, per l’altra banda des de Port de la Selva, Cadaqués segueix sent, també el mes de juliol, un poble bastant tranquil amb aquells colors que van inspirar moltes de les pintures de Salvador Dalí i que quan tens oportunitat de viure’ls penses que els paisatges crepusculars dels seus quadres no són tan surrealistes, sinó que en part, també estan inspirats en la realitat.
O potser és sols una apreciació, perquè quan estàs fora del ritme habitual, veus les coses d’una altra manera, com si t’obrissis a una nova dimensió i els teus sentits perceben el món de manera diferent. És un dels avantatges de viatjar, o de desconnectar en dies de vacances: intentar canviar una mica la rutina diària, modificar-la, encara que sigui assegut en una cadira, llegint un llibre, bevent una copa de vi, o escrivint en una llibreta davant d’un paisatge que t’agrada i et parla un idioma diferent del que estàs acostumat.
Escric aquesta columna des de la terrassa del Marítim, enfront del mar, poc abans de la mitjanit. L’hora més tendra de la Costa Brava, sobretot el mes de juliol, quan el dia encara és llarg i les nits comencen amb una carícia d’aire suau.
Bufa el vent, la tramuntana, per darrere del poble; es veuen, camuflades en la nit, petites onades que sembla que es moguin en direcció contrària; mar endins, les barques es belluguen una mica, sense queixar-se i, al fons, es veu el far de cala Nan i la seva cadència sempre reconeixible, fragments de tres i onze segons.
A la gent d’aquí els agrada la tramuntana a l’estiu; diuen que allunya els refredats i neteja l’aire i les platges; tot al contrari del vent de sud que porta humitat i molta calor.
A mi m’agrada el poble, amb tramuntana o sense, i l’associo a les vacances i els bons moments. Si alguna vegada van a Cadaqués, els recomano passejar a aquesta hora de nit seguint el carrer que voreja el poble.