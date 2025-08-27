La força de les tradicions
Està a punt d’acabar-se. D’aquí a quatre dies. La temporada d’estiu que ens haurà portat, com de costum, un nombre important de turistes i d’excursionistes. Muntanyes i compres, aquests són els al·licients principals que els anima per visitar les nostres valls durant els dies de calor. I està, doncs, a punt de començar un nou recorregut cap a la temporada d’hivern, per la qual molts ja s’estan preparant. En l’espera, tornarem a la nostra normalitat tradicional.
En primer lloc, a principis de setembre, la Festivitat de Meritxell, amb el nou Copríncep episcopal. Hem de creure i esperar que durant aquesta diada, celebrada a la parròquia de Canillo, en presència de mossèn Ramon Rossell, al qual se li acaba de concedir una condecoració més que merescuda, el bisbe de la Seu, a part del seu missatge pastoral, exposarà i confirmarà, després de la seva compareixença a Casa de la Vall a finals de juny, els principis fonamentals que inspiraran la seva missió com a cap d’estat del nostre petit Principat.
Uns dies més tard, s’obrirà, tal com és habitual en aquest període, i malgrat les veus crítiques d’aquests que es preocupen del benestar dels animals, la caça de l’isard, activitat que agrupa, en les nostres muntanyes, nombrosos ciutadans que, any rere any, celebren i reprodueixen aquesta tradició que, tot i els nombrosos canvis que coneixem a la nostra societat moderna, perdura amb força. I no és l’única així, al llarg de l’any. Sense que la llista sigui evidentment exhaustiva, podríem esmentar la ressorgida activitat dels fallaires que es va desplegar per Sant Joan. I també la dels caramellaires de Pasqua, que després d’un temps de descans, han tornat a envair els nostres carrers.
A la vista d’aquests diferents esdeveniments, en el camp institucional i cultural, s’imposa la conclusió, a la diferència de l’opinió d’algun declinista que reprodueix un discurs sense cap arrel a casa nostra, que la identitat andorrana no es troba en perill. Una identitat dinàmica i oberta i que sap també integrar algunes aportacions vingudes de fora. Per tant, un país amb una mentalitat acollidora i moderna però que continua defensant els seus usos i costums, forjats i mantinguts al llarg dels segles.