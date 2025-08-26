Les guerres oblidades
La falsa concepció que el món és un lloc segur, almenys des de bona part d’Europa, ha portat l’imaginari col·lectiu a pensar el famós “això no ens passarà mai”. Les guerres se succeeixen arreu, i no tan lluny de casa. Per això vull fer una pinzellada a alguns conflictes invisibilitzats, o dels que en sabem ben poc.
Àsia és el continent més insegur en nombre de països en guerra, un total de 18, segons el think tank Council of Foreign Relations, i acumula prop d’1,3 milions de morts en conflictes des del 1989. Un dels exemples més clars d’aquesta inestabilitat i desconeixença és Myanmar. El país del sud-est asiàtic es troba submergit en una guerra des del cop d’estat del maig del 2021. En aquests quatre anys, han mort més de 82.000 persones, dels quals més de 6.000 civils, i hi ha prop de 3,5 milions de desplaçats interns i 150.000 refugiats.
Àfrica és el segon continent més insegur del món a hores d’ara, amb una dotzena de països immersos en guerres o conflictes, però el que registra més morts des del 1989, amb prop de 2 milions. El Sudan n’és el clar exemple. Fa més de dos anys que es troba en una cruenta guerra que ha provocat gairebé 12 milions de desplaçats interns i quatre milions en països veïns. Es tracta de la crisi més gran de desplaçats del món. La guerra és tan cruenta i tan poc monitorada que no se sap amb certesa el nombre de morts. Les xifres varien entre 20.000 i 150.000, amb més de 30 milions de persones que necessiten ajuda humanitària urgent.
El continent americà està lluitant contra els càrtels de la droga, on a països com Mèxic ja han assassinat més de 30.000 persones des del 2018, i a l’Equador, per on passen les noves rutes del narcotràfic, la mortalitat s’ha disparat, amb més de 5.200 assassinats el primer semestre de l’any. Un altre gran oblidat és Haití, on la lluita entre les guerrilles i el govern va provocar més de 5.000 morts l’any passat.
Tots aquests conflictes provoquen grans crisis de refugiats, motiu pel qual és necessari entendre la història de cadascú i saber que poca gent vol abandonar la seva terra per emigrar.