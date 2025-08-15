Zermatt
Vaig tenir l’ocasió de conèixer Zermatt, un petit poblet de Suïssa d’uns 5.000 habitants i escaig, situat a una altitud de 1.624 metres, icona del muntanyisme per les seves impressionants vistes a la muntanya de Matterhorn (que tots recordem pels paquets de xocolata en forma triangular), i màgica per la història que envolta els seus alpinistes. Zermatt viu d’un important turisme, com el de qualsevol dels nostres pobles d’Andorra, també amb un paisatge i una natura immillorables. El motiu d’aquest article és convidar a la reflexió, ja que des de l’any 1966, Zermatt té prohibit l’accés a tots els vehicles amb motor de combustió, deixant que només s’arribi en cotxe fins al poble anterior (Täsch), i des d’aquest fins a Zermatt només en tren. La raó principal d’aquesta decisió va ser el compromís d’aquest poble per la sostenibilitat ambiental, amb l’aplicació de mesures que minimitzaven l’empremta de carboni, i amb la utilització exclusiva de transport públic de vehicles elèctrics autoritzats. Zermatt ha desenvolupat centrals hidroelèctriques amb energies renovables, i ha apostat fermament per la circulació a peu o amb bicicletes, taxis i busos elèctrics, cavalls o carruatges. El resultat avui, passats 60 anys, ha sigut haver aconseguit una població amb consciència de turisme ecològic, uns carrers tranquils lliures d’emissions tòxiques, i una tranquil·litat en el nombre de gent que hi viu i transita pels seus carrers, comerços, hotels, i apartaments dignes de desitjar. Cert que hom podria dir que Suïssa és més gran, amb una xarxa immillorable de trens que circulen transportant gent i mercaderies, i amb unes carreteres no col·lapsades de vehicles. Cert també que Zermatt és el bressol del Matterhorn..., però us convido que pensem què han aconseguit, per si podem aprendre quelcom. Ens han demostrat amb els anys, el seu esforç i perseverança, que cotxes i comerços no han d’anar a l’una, i que la muntanya és per ensenyar-la i no per fer-hi construccions que la desvirtuen, que es pot atraure un turisme de qualitat que busca un compromís ecològic amb preservació de la natura, que es pot generar riquesa amb una aposta per les energies sostenibles, i amb un respecte exquisit per l’entorn natural amb la finalitat de gaudir-lo i preservar-lo.