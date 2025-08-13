La importància del passat
A la parròquia d’Encamp, continua encara vigent la coneguda dita, segons la qual: “Més val matar un home que una tradició.” Evidentment, no es pot i no s’ha de caure en una interpretació al peu de la lletra d’aquesta injunció comminatòria, atès que no hi ha, en el nostre món, cap bé més preuat que la vida humana. Tot i que, a fora de les nostres fronteres, i en particular en les nombroses zones bèl·liques que descobrim a través dels mitjans, ens adonem malauradament que alguns governants, elegits democràticament per certs d’entre ells, no comparteixen aquesta filosofia humanista i donen la prioritat al seu afany de poder, de dominació i de nacionalisme mal entès. Aquest patriotisme pervertit s’estén a tots els àmbits, inclús al cultural i l’artístic. En el passat, ja s’ha conegut i viscut el mateix. És suficient recordar com abans i durant la Segona Guerra Mundial, els nacionalsocialistes, i no foren els únics a fer-ho, varen apartar de tots els museus les obres que no s’ajustaven, segons ells, a les seves teories supremacistes. I això en un país on Goethe, més de 100 anys abans, havia pogut escriure que “el patriotisme és del tot aliè a l’art i a la ciència que pertanyen, igual que les nobles produccions de l’esperit humà, al món i només poden ser perfeccionats per una col·laboració general i lliure de tots els homes d’una mateixa època treballant en un objectiu comú i tenint en compte sempre les obres mestres i les descobertes del passat”. Convindrem tots plegats que el filòsof alemany expressa de forma molt més aclaridora i adequada la mateixa idea que intenta resumir la dita encampadana citada al principi d’aquesta columna. I no costa, així, compartir aquesta forma de pensar, almenys en els termes més pacífics de l’escriptor del segle XIX.
Ara bé, constatem com avui dia alguns intenten esborrar del tot un passat que pot semblar, a la nostra època, incòmode, i d’altres creuen que ens hem de projectar en el futur, deixant de banda les lliçons de la història. I així cauen en un error importantíssim que només pot portar a equivocacions greus. Treballar eficientment pel futur necessita tenir en compte el passat, per no repetir errors perjudicials per a tots.