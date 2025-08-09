Veus autoritzades (2): la paraula
“No esperem la paraula adient. Genocidi? Neteja ètnica? Crims de guerra? Fam?
Mentre el món discuteix sobre etiquetes, nosaltres enterrem els nostres fills amb les nostres pròpies mans.
Fem a miques el pa sec en molles massa petites fins i tot per alimentar un nen. Busquem aigua potable per a les nostres famílies. Sostenim els moribunds en passadissos d’hospitals atapeïts, xops de sang i plens de pols.
Per a nosaltres, això no és un debat legal. És supervivència. Ja no ens importa com en dieu. No ens cal un altre grup d’experts, un altre comunicat de premsa, una altra recerca.
Estem massa ocupats morint-nos. Massa ocupats traient cadàvers de la runa amb els nostres propis dits. Massa ocupats mirant d’estirar un àpat per a tres dies. Massa ocupats transportant els ferits perquè les ambulàncies no tenen combustible. Massa ocupats mirant de sobreviure al que cap ésser humà no seria capaç de suportar.
El món es pregunta: és un genocidi? Nosaltres ens preguntem: arribarem a demà? Digues-li com vulguis, però no pretenguis que no ho saps.
Necessitem menjar. Necessitem aigua potable. Necessitem medicaments. Necessitem que s’aturin les bombes. Necessitem un refugi segur.
La història li atribuirà un nom, però quan això arribi, quedarà algú de nosaltres per llegir-ho?”
Insistim en la línia oberta la setmana passada, la que creu que potser la manera menys patètica de parlar del genocidi de Gaza a aquesta columna és cedir l’espai a aquells que poden parlar-ne. Avui, torn per al doctor Mohammed (Abu Abed) Abu Mughaisib, metge sobre el terreny adscrit a Metges Sense Fronteres, que va compartir aquest text a les xarxes el mes passat. I ja posats, com que l’Abu Abed ens recorda tot el que els cal, i sabent, pel que ens diuen des de dins, com de difícil és que arribi l’ajuda a la franja (un ingredient més del genocidi en curs), potser val la pena recordar que els grups d’ajuda mútua són en aquests casos la millor alternativa per fer arribar l’ajuda a la franja. Entre els verificats per gent que en sap del tema: el Sanabel Team, el Sadaqah Team, el Gaza Food Relief Project, l’Operation Olive Branch, el Gaza Mutual Aid Collective, Thamra o el Sameer Project.