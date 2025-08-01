Què posem dins la maleta?
Durant les vacances, tots tenim la necessitat de sortir del nostre hàbitat o de l’entorn que ens és habitual, per anar a un altre lloc diferent. Necessitem deixar de treballar uns dies per dedicar-nos a descansar. Res està escrit sobre com haurien de ser unes vacances: cada persona, cada família, cada oportunitat de fer quelcom és diferent i hi ha infinites opcions per decidir. Podem anar a l’altra punta de món a veure platges paradisíaques, ciutats o països desconeguts, també fer muntanya o anar a la platja més propera, anar al poble a veure la família o fins i tot quedar-nos a casa.
Totes les opcions són bones i podem tornar més o menys descansats que quan vàrem marxar, amb independència del lloc on hem anat en funció del que hem posat dins la maleta. L’objectiu de les vacances és sortir, però no pel que fa a la distància, sinó sortir de nosaltres mateixos.
Tenir l’oportunitat de trobar espais propis que volem desenvolupar lluny de les feines que ens atrapen de valent, cercar noves experiències que ens permetin créixer i descansar, aturar els rellotges davant d’una bona companyia, d’una bona conversa, gaudir dels nostres amics, familiars, coneguts... És un temps per dedicar-nos a nosaltres mateixos i als altres amb qui vulguem estar, sense lligams laborals, ni horaris marcats per la feixuga feina del dia a dia. No ens preocupem d’on anem, sinó d’allò que posem dins de la maleta que ens ajudi a descansar, com un bon llibre, un bon amic, un bon paisatge, una bona conversa, una bona companyia.
Ans al contrari, anar de vacances no significa omplir-nos d’activitats només per desconnectar únicament, ni dedicar-nos a fer una llista plena d’impossibles que ens duraran només unes setmanes, sinó que les vacances ens han de servir per reconnectar-nos, per recuperar el que hem perdut de nosaltres mateixos i que necessitem reactivar. Fora d’això, decidir un lloc o un altre al qual anar és relatiu i no la raó última de les vacances, sempre que decidim el que volem posar dins la maleta.