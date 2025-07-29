Habitatge públic a la Massana
Els darrers anys, i fruit de les tensions al mercat de l’habitatge entre oferta i demanda, el Govern ha impulsat la creació d’un parc públic a preu assequible per facilitar l’accés a les persones i famílies amb més dificultats. La voluntat és arribar al mig miler de pisos en dos anys i cobrir tot el territori per no concentrar aquest parc públic en una zona concreta d’Andorra. En aquest projecte compartit de país, evidentment, no podia faltar la parròquia de la Massana.
Fa dos anys, el comú de la Massana, amb l’objectiu de contribuir a pal·liar la problemàtica, va posar a disposició del Govern, que en aquell moment exercia el gros més important d’inversió per a la compra d’immobles, la possibilitat d’adquirir a un preu preferent els dos edificis del complex Ribasol d’Arinsal, propietat del comú. En total, una setantena de pisos que es preveu que estiguin finalitzats i es puguin començar a adjudicar aquesta tardor. Però la presència d’habitatge públic a preu assequible a la nostra parròquia no acabarà aquí.
El comú, conscient de les necessitats actuals, ha fet un altre pas en cedir al Govern una parcel·la davant de la caserna de bombers perquè hi construeixi un nou edifici, que comptarà amb una trentena de pisos. Es tracta d’una cessió gratuïta de 2.394 metres quadrats en un terreny de 5.000, que ara el comú segregarà. L’edifici de lloguer assequible estarà finalitzat el 2027, tal com estableix el conveni signat entre les dues parts, i es farà mitjançant construccions modulars per poder accelerar els terminis d’obra (sense que això n’afecti la qualitat final). La construcció i gestió de l’edifici es farà a partir de la fórmula de col·laboració publicoprivada.
Però la Massana no tan sols cedeix el terreny. El comú s’ha compromès a construir, dins de la parcel·la, un ascensor i una passarel·la per connectar aquesta zona amb la part superior de l’Aldosa, fet que aportarà beneficis a tots els ciutadans de la parròquia, que podran evitar el vehicle privat quan es desplacin entre l’Aldosa i el centre del poble.
Aquest projecte demostra com és d’important la implicació i col·laboració entre institucions (Govern i comuns) per ajudar la població en les seves necessitats actuals sobre habitatge.