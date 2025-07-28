Intel·ligència artificial
La intel·ligència artificial (IA) ja ha deixat de ser cosa de pel·lícules de ciència-ficció.
Avui, qualsevol persona pot conversar amb una IA, demanar-li que escrigui un correu, li corregeixi un text o li generi una imatge en segons. El progrés és innegable. Però l’efecte d’aquesta revolució digital va molt més enllà de la comoditat: ens obliga a replantejar com pensem, treballem i decidim.
El debat no és si la IA és bona o dolenta. Com tota tecnologia, la seva ètica depèn de l’ús que se’n fa. El que sí que és clar és que ens està posant davant un mirall. Hem confiat en el progrés tecnològic com a motor de millora, però ara cal preguntar-nos: qui controla aquesta tecnologia? Amb quins criteris? Amb quina transparència? Ens fa més lliures o més dependents?
L’impacte en el món laboral és una de les grans preocupacions. Es parla d’automatització, de feines que desapareixeran i d’altres que encara no existeixen. Però el problema no és només la substitució, sinó la velocitat amb què tot canvia. Estem preparats, com a societat, per adaptar-nos a un món on el coneixement es genera en massa, però la veritat es difumina?
També cal posar el focus en l’educació. Si una IA pot redactar un treball en minuts, quin és el veritable valor d’aprendre a escriure, sintetitzar o argumentar? Precisament per això, ara més que mai cal ensenyar a pensar críticament, a verificar fonts i a discernir entre el que és útil i el que és erroni o no fiable. Educar no és només transmetre coneixements, sinó capacitar per entendre el món.
Però no tot són amenaces. La IA pot ajudar a detectar malalties abans que els humans, optimitzar processos, millorar l’accessibilitat digital o fer avançar la ciència. El seu potencial és immens. El que cal és posar límits clars i valors humans al centre del seu desenvolupament. Que la tecnologia avanci no vol dir que ho faci sense rumb.
En definitiva, la intel·ligència artificial ens pregunta: i tu, què faràs amb mi? La resposta no pot ser evasiva. Perquè la IA no ens substituirà. Però potser ho farà algú que la sàpiga utilitzar millor que nosaltres. La tecnologia avança, però l’ètica va al darrere.