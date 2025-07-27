Viatjar sense moure’s
L’estiu és bon moment per viatjar i hi ha moltes maneres de viatjar: en cotxe, en tren, vaixell o avió. Una altra manera de viatjar sense moure’s de lloc és amb un llibre. Es pot anar a la descoberta de llocs nous o tornar a autors coneguts per explorar altres parts de les seves obres. Un o dos llibres a la maleta o la motxilla són imprescindibles. Aquí van algunes de les lectures que m’acompanyen en aquests mesos estivals. Dos títols recents de la fabulosa editorial andorrana Medusa: L’ànima separada del cos, d’Eva Arasa, novel·la policíaca amb moltes capes i que ens mou a preguntar-nos sobre el bé, el mal, el perdó i la superació dels traumes personals per reconciliar-se amb un mateix. I Xarnego, de Txema Díaz-Torrent, una rara avis en les nostres lletres, que ens explica la vida a l’extraradi de Barcelona als anys 80 i com la tendresa i la bonhomia s’obren pas fins i tot en els contextos més durs, on sembla que només l’humor ens pot salvar. Els claustres (Comanegra), de Víctor García Tur, una novel·la que es presenta com a homenatge a Hitchcock, i que ens trasllada al Nova York dels seixanta amb una trama sorprenent i escenes memorables. Ara mateix passo per Un cor furtiu (Destino), la monumental biografia de Josep Pla escrita per Xavier Pla i que ens fa entendre com Pla va construir el seu personatge, fins i tot contra ell mateix, lectura que alterno amb la selecció de Toni Sala de Dotze homenots (La Butxaca). A la maleta, a punt per començar nous camins, m’esperen altres llibres, que també podeu llegir sense equivocar-vos: Baumgartner (Seix Barral), la darrera novel·la de Paul Auster, que va morir l’abril passat. Hielo d’Ana Kavan, publicat per l’editorial andorrana Trotalibros; Tolls (Pagès editors) de Nil Forcada, darrer guanyador del Fiter i Rossell, i Sentinella (Editorial Andorra), de Joan Peruga. I tot i que no sigui novetat i ja n’hagi parlat en algun altre moment en aquest mateix espai, permeteu-me que insisteixi a recomanar de viatjar al Llobarca de Tercer Origen (Estrella Polar) d’Albert Villaró, novel·la premiada i reconeguda que s’està convertint en un èxit de vendes amb raó, perquè en 200 pàgines l’amic Albert supera amb escreix l’homenatge al Mecanoscrit del segon origen. Que tingueu bon viatge!