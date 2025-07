Ignorància i negacionisme

Creat: Actualitzat:

Les temperatures continuen per sobre la mitjana i els incendis forestals no paren. Alguns consideren que això és normal, que el clima canvia periòdicament i que no cal ser alarmista. És cert que el clima ha canviat en el decurs de la història del planeta Terra, però ara l’acció de l’home està actuant com a accelerador. Fa anys que amplis sectors de la societat pensaven que l’escalfament global causat per l’acció humana era una teoria que s’havien inventat uns passats de moda que, en realitat, el que volien era arruïnar l’economia mundial perquè anaven en contra del boom econòmic. Ara, cada vegada són menys els que es neguen a admetre l’evidència científica que s’ha imposat pel seu propi pes. Davant la incapacitat d’alguns per admetre que el canvi climàtic és conseqüència de l’acció antròpica i que ens hi va el futur, prefereixen atacar els que defensen, amb la ciència a la mà, revertir la situació.

Fins i tot, alguns sectors assenyalats històricament com a conservadors s’han pronunciat respecte del canvi climàtic. Al marge de la fe de cadascú, el papa és un referent amb influència a escala mundial que no deixa indiferent ni als uns ni als altres. Tant l’actual pontífex com l’anterior s’han pronunciat respecte a la gravetat del canvi climàtic i la crisi ecològica. Lleó XIV adverteix que el món es consumeix tant per l’escalfament global com pels conflictes armats i que una bona part dels desastres naturals són provocats pels excessos de l’ésser humà amb el seu estil de vida. El pontífex, que segueix les petjades del seu predecessor, vol donar impuls a la consciència ecològica i no descarta assistir a la pròxima cimera del clima –la COP30– que se celebrarà al Brasil. Tanmateix, els bisbes d’Àfrica, Àsia i Llatinoamèrica han presentat un document conjunt en el qual demanen als països rics que paguin el deute ecològic amb els països pobres, per fomentar la resiliència a Àfrica, Amèrica Llatina, el Carib, Àsia i Oceania.

Els negacionistes del canvi climàtic titllen de “calentòlegs” i inventors d’amenaces els que veuen en l’acció humana la causa del problema. És ben conegut que per invalidar no hi ha res com menysprear els arguments; ells deuen saber quines són les raons que els impulsen a atacar des del desconeixement més absolut.