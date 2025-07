Creat: Actualitzat:

Llegeixo un article a La Vanguardia sobre un grup musical, Velvet Sundown, creat per la intel·ligència artificial. Amb la notícia surt la foto del grup, també falsa, on quatre nois són a la part del davant d’una camioneta i al fons es veu una carretera en un paisatge desèrtic, suposadament dels EUA; la foto, entre indie i hippy, podria passar per real. Els nois també semblen molt normals i res fa pensar que no existeixen. Bé, potser la mirada dels quatre és una mica uniforme, com si estiguessin tallats pel mateix patró, però cal filar molt prim per adonar-te de la seva irrealitat. Per curiositat me’n vaig a Spotify per escoltar la música, les seves cançons, fetes o creades per la reconsagrada IA. Ara mateix, mentre escric, els estic escoltant. Les cançons no són res de l’altre món, però tampoc són tan infumables com es podria pensar... conserven aquest aire una mica despreocupat amb veus trencades, tipus anys seixanta. No, la música no mata... i si escoltes tres cançons seguides ja en tens prou, però si les poses a qualsevol llista entre d’altres autors segur que te l’empasses sense problema. El grup ja té tres àlbums, de la mateixa manera –la creació de la IA és ràpida– que en podria tenir 50. De moment, Spotify no fa constar enlloc que el grup no és real, de manera que si n’hi ha un, és possible que n’hi hagi molts més... Es fa difícil preveure a on anirem a parar... perquè la IA, el mateix ChatGPT i altres plataformes milloren dia a dia, a passos agegantats. I més enllà de la música, ocupen molts àmbits de la vida, les feines i l’art. M’agradaria saber quantes novel·les es poden trobar actualment a Kindle Amazon escrites per la IA. Amb l’agreujant que, donada la facilitat que hi ha avui dia per publicar qualsevol cosa, segur que trobarem algunes històries escrites per aquest tipus d’intel·ligència més interessants que d’altres creades per humans que es fiquen en un territori inexplorat sense respectar cap tipus de regla bàsica pel que fa a escriptura i contingut. Esperem, almenys, que en breu, les obres, cançons i feines fetes per la intel·ligència artificial portin un distintiu en l’encapçalament (IA-XX-BB, o el que vulguin) per saber per on caminem i a on anem.